New Amsterdam 6 si farà? Data di uscita in Italia e anticipazioni

Torna in prima visione su Canale 5 l’amata serie New Amsterdam! Per quattro stagioni, la fiction ha raccontato le vicende di uno degli ospedali più antichi degli Usa, nonché i riflessi delle scelte politiche del governo americano sulla sanità dei suoi concittadini ed ancora, le storie del direttore Max Goodwin, dei suoi colleghi e dei vari pazienti della clinica. Ampia l’udienza di pubblico raggiunta ed ora le domande sul futuro della fiction non tardano ad arrivare: New Amsterdam 6 si farà?

La quinta stagione di New Amsterdam

Ecco il commento a caldo del produttore esecutivo al termine delle riprese della quinta stagione: “Per la quinta serie vogliamo concludere dove abbiamo cominciato. Torniamo indietro all’energia del primo capitolo e vediamo da dove siamo partiti con i personaggi ed assicuriamoci di portarli dove hanno iniziato. Guardando a tutti questi temi introdotti nella stagione di esordio per i nostri protagonisti, come possiamo conferire una conclusione con la quinta, sapendo che è l’ultima?” Ora, il primo ad annunciare la conclusione definitiva del medical drama è stato proprio il protagonista Ryan Eggold che nella serie veste i panni di Max Goodwin. “Non riesco a credere che siano già passate cinque stagioni e che questa sia l’ultima, sono profondamente emozionato di chiudere la serie e di mettere un punto a questa incredibile storia. Non sempre si ha questa opportunità. Sarà un ultimo capitolo emozionante. Grazie per questo viaggio incredibile. Mi mancheranno tutti quelli che mi hanno accompagnato in questo lungo percorso”. La quinta stagione dell’amata serie sarà dunque l’ultima. Il capitolo finale del medical drama sarà però molto intenso anche se più breve. Previsti, infatti, tredici episodi per 92 puntate complessive.

La trama

Ma qual è la trama della serie che ha tanto appassionato i telespettatori? Al centro della storia c’è Max Goodwin, un medico diventato direttore del New Amsterdam, uno dei più antichi ospedali pubblici d’America. Il suo obiettivo è quello di cambiare in modo radicale il sistema sanitario americano, mettendo al bando la burocrazia e al contempo fornire le migliori cure possibili a tutti i pazienti che ne hanno bisogno. Una fiction dove le vicende ospedaliere dei pazienti ma anche quelle dei dottori si intrecciano, sullo sfondo delle scelte politiche del governo americano in tema di sanità. Una sapiente commistione che è risultata per gli affezionati telespettatori particolarmente piacevole.