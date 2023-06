New Amsterdam 5, anticipazioni ultima puntata su Canale 5: trama episodi mercoledì 21 giugno 2023

New Amsterdam è una serie televisiva statunitense di genere medical-drama, trasmessa dal 2018 al 2023. Quest’ultima è ispirata al libro Twelve Patients: Life and Death at Bellevue Hospital di Eric Manheimer, ex direttore medico del Bellevue Hospital di New York, e racconta le vicende professionali e personali del dottor Max Goodwin (Ryan Eggold) e dei suoi colleghi medici, che lavorano in uno degli ospedali pubblici più antichi e affollati degli Stati Uniti. La serie affronta temi come la sanità pubblica, la diversità, la famiglia, l’amore e la morte. Mercoledì 21 giugno 2023, in prima serata su Canale 5, andrà in onda l’ultima puntata della quinta e ultima stagione di New Amsterdam, composta da tre episodi. Ecco le anticipazioni!

New Amsterdam 5: anticipazioni ultima puntata mercoledì 21 giugno 2023

New Amsterdam 5 riprende le avventure del dottor Max Goodwin, il direttore medico più ammirato e appassionato di New York. Dopo aver perso il controllo dell’ospedale per un anno, a causa di una decisione politica, Max è pronto a riprendersi il suo ruolo e a portare avanti la sua missione: curare tutti i pazienti, senza distinzioni. Ma prima di farlo, deve risolvere i suoi problemi personali, che lo hanno lasciato in uno stato di confusione alla fine della quarta stagione.

Il team deve trovare un nuovo equilibrio tra lavoro e vita privata

Max non è l’unico a dover affrontare delle sfide nella quinta stagione di New Amsterdam. Anche i suoi colleghi e amici devono cercare di bilanciare la loro vita professionale con quella personale, e di approfondire i loro rapporti con le persone che amano.

La dottoressa Bloom (Janet Montgomery) dovrà fare i conti con il suo passato, in particolare con la sua sorella Vanessa, da cui si era allontanata. Il dottor Frome (Tyler Labine) dovrà gestire le difficoltà del suo matrimonio, con Martin (Mike Doyle). E il dottor Reynolds (Jocko Sims) dovrà esplorare il legame con il suo padre Horace, che era sparito dalla sua vita. Infine, la dottoressa Wilder (Sandra Mae Frank), che si è unita al team solo un anno fa, dovrà consolidare la sua posizione nel New Amsterdam e diventare una collega e un’amica fidata per tutti.