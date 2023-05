New Amsterdam 5 su Canale 5, ecco quando inizia: data, trama, cast e anticipazioni

Tutto pronto per l’arrivo su Canale 5, in prima visione assoluta, del capitolo finale di New Amsterdam 5, il medical drama che per quattro stagioni ha emozionato i telespettatori regalando loro tanti colpi di scena! La serie, attesa prossimamente sul piccolo schermo, ha raccontato uno degli ospedali pubblici più antichi degli USA, compresi i riflessi delle scene politiche in campo sanitario del governo americano, nonché le storie del direttore Max Goodwin, dei suoi colleghi e dei numerosi pazienti.

La trama di New Amsterdam 5

Dopo un anno burrascoso, l’amato e idealista dottor Goodwin torna alla direzione dell’ospedale. Tuttavia, nel momento in cui l’uomo riprende in mano le redini del celebre ospedale newyorkese, deve fare i conti con alcuni problemi personali. Analoghi problemi personali che lo hanno gettato nell’incertezza alla fine della quarta stagione. Anche l’intera squadra dovrà, tuttavia, farsi forza e ritrovare l’ottimismo per vivere in modo più equilibrato la professione e la vita privata, nonché riuscire a creare legami profondi con le perone amate. Ad esempio, la dottoressa Bloom porterà avanti un percorso personale mentre il dottor Frome affronterà i problemi del suo matrimonio con Martin.

Il commento dell’attore (e non solo)

“Non riesco a credere che siano già passate cinque stagioni, e che questa sia l’ultima”, afferma Ryan Eggold che nella serie vesti i panni dell’amato dotto Goodwin. “Sono profondamente emozionato di chiudere la serie e di mettere un punto a questa incredibile storia. Non sempre si ha questa opportunità… sarà un ultimo capitolo appassionante. Grazie per questo viaggio incredibile. Mi mancheranno tutti quelli che mi hanno accompagnato in questo lungo percorso”. Lo sceneggiatore David Schulner poi aggiunge: “La quinta stagione finirà dove tutto è iniziato. Penso che sia importante tornare all’energia della prima stagione… tutte le storie che hanno entusiasmato gli spettatori troveranno una degna conclusione”