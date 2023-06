New Amsterdam 5 stasera 14 giugno va in onda? Anticipazioni e trama episodi

[adrotate group="9"]

È arrivato il momento di salutare il dottor Max Goodwin e i suoi colleghi dell’ospedale pubblico di New York, protagonisti di una serie che ha saputo emozionare e coinvolgere il pubblico con le sue storie di medicina e di vita. La quinta stagione di New Amsterdam, in onda su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity, è l’ultima della serie, che si conclude dopo cinque anni di successi. Oggi, mercoledì 14 giugno, sul canale Mediaset, andranno in onda gli episodi quarto, quinto e sesto, a partire dalle ore 21.20 circa. Vediamo in breve cosa ci riserva questo capitolo finale!

New Amsterdam 5: la trama della stagione finale

La quinta stagione di New Amsterdam riprende da dove si era interrotta la precedente, con il ritorno di Max Goodwin (Ryan Eggold) alla guida dell’ospedale dopo aver superato il cancro e aver perso la moglie. Il medico idealista dovrà affrontare nuove sfide professionali e personali, cercando di migliorare la qualità della sanità pubblica e di ricostruire la sua vita sentimentale. Tra le sue priorità ci sarà anche il rapporto con Helen Sharpe (Freema Agyeman), la brillante dottoressa che lo ha sempre sostenuto e che ora si è allontanata da lui dopo aver annullato il matrimonio con il suo fidanzato.

Anche gli altri personaggi dovranno fare i conti con i loro problemi. Lauren Bloom (Janet Montgomery), la capo del pronto soccorso, dovrà riconciliarsi con la sorella Vanessa, da cui si sente tradita. Iggy Frome (Tyler Labine), lo psichiatra dell’ospedale, dovrà salvare il suo matrimonio con Martin, messo in crisi dalla sua insicurezza. Floyd Reynolds (Jocko Sims), il cardiochirurgo, dovrà affrontare il suo passato e il rapporto con il padre Horace, scomparso anni prima. Infine, Elizabeth Wilder (Sandra Mae Frank), l’ultima arrivata nella squadra di Max, dovrà dimostrare il suo valore e diventare un punto di riferimento per i colleghi.

Sesto episodio: Casey torna, Max si batte per la sicurezza, Iggy aiuta un bambino sordo

Nel sesto episodio di New Amsterdam 5, Casey fa il suo ritorno dall’ospedale e Lauren cerca di nascondere i suoi sentimenti, portando dei bagel per tutti. Ma la festa si trasforma in un disastro, quando tutti si intossicano per la crema dei dolci, tranne lei che ha scelto quelli vegani. Lauren è anche preoccupata per la sorella Vanessa, che ha tutta una serie di problemi. Max, invece, si occupa di Ana e Raphael, una nonna e un nipote che hanno avuto un incidente vicino all’ospedale. Questo lo spinge a lottare per rendere New York più sicura e a chiedere l’aiuto di un’avvocata, con cui va al Comune per fare una richiesta. Iggy, infine, cerca di aiutare una famiglia che non riesce a comunicare con il figlio sordo. Se volete saperne di più, entrando nel vivo delle vicende, consigliamo di sintonizzarvi questa sera su Canale 5!