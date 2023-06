Anticipazioni ultima puntata Sophie Cross Verità nascoste: trama episodi martedì 27 giugno 2023

Ultimo appuntamento in tv con la mini serie internazionale di produzione franco-belga-tedesca in onda su Rai 1. Stasera in prime time, dalle 21.25, vedremo il tanto atteso finale di stagione di Sophie Cross Verità nascoste. Un bambino scomparso e una madre che si arruola nella polizia per ritrovarlo: questo il filo conduttore della fiction che giunge al suo atto finale. Ma cosa vedremo in tv? Ecco tutte le anticipazioni.

Finale di stagione Sophie Cross Verità nascoste, come finisce la mini serie

Crimine e sentimento si muovono nella trama suddivisa in tre appuntamenti. Secondo le anticipazioni nel finale di stagione della serie l’omicidio di un detective privato, Jean Delmotte, riapre un caso di cinque anni prima, in cui un commerciante di diamanti venne ucciso con la medesima arma e un colpevole fu condannato con una sentenza esemplare. Gabriel, che all’epoca si occupò del caso, viene indagato dagli Affari Interni. Sophie e Thomas grazie alle foto del computer di Stavros riescono a localizzare l’area giochi della foto con Arthur.

La trama

Sophie Cross, mamma felice e brillante avvocata, si trova a dover cambiare vita dopo la misteriosa scomparsa in spiaggia del suo bambino Arthur. Dopo qualche anno di ricerca infruttuosa, il caso viene chiuso dalle autorità. È a quel punto che Sophie si fa assumere dalle forze dell’ordine: la donna è infatti convinta che il bambino sia ancora vivo e che il nuovo lavoro le permetterà di indagare più a fondo sul rapimento. Per di più, a reclutarla è suo marito Thomas, commissario di polizia, che inizialmente la sostiene, ma poi comincia a pensare che le convinzioni di Sophie sulla scomparsa di Arthur abbiano preso la forma di un’ossessione e pertanto la prega di rassegnarsi. La donna, un giorno, riceve un’e-mail anonima con una foto che proverebbe che Arthur è ancora in vita: diffidente, Sophie decide di indagare in privato senza dir niente a Thomas.