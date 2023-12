Anticipazioni Un professore 2 quinta puntata: trama episodi giovedì 14 dicembre 2023

Quinto appuntamento in prima serata su Rai 1 con la fiction con Alessandro Gassmann “Un Professore”, prosegue l’appassionante secondo capitolo della serie. Questa settimana la serie va in onda con un doppio appuntamento, ecco le anticipazioni.

Alessandro Gassmann è tornato a vestire i panni di Dante, il docente di filosofia che tutti avremmo voluto avere. Fin qui, per questa nuova stagione, abbiamo visto le prime quattro puntate: vediamo allora cosa accadrà nel quinto imperdibile appuntamento, in onda giovedì prossimo 14 dicembre 2023 sempre in prima serata su Rai 1.

Nella scorsa puntata abbiamo visto in tv gli episodi sette e otto, il che vuol dire che il finale di stagione si avvicina a grandi passi. Ma c’è ancora molto da vedere e scoprire sui protagonisti. A partire dal prossimo appuntamento.

Cosa è successo nell’ultima puntata

Intanto però vediamo cosa è successo nell’ultima puntata andata in onda ieri sera. Gli episodi trasmessi erano intitolati “Freud: i padri” e “Kirkegaard: che ci faccio qui?“. In difficoltà per la situazione creatasi con il figlio e sentendo Dante distaccato, Anita ha lasciato la villa. Manuel ha confessato a Viola di essere suo fratello, ma lei non l’ha presa bene.

In carcere, Molosso è venuto a sapere che sua moglie lo tradisce e incarica Mimmo di scoprire chi è l’amante. Luna pensa che il suo ammiratore segreto sia Rayan e lo bacia, scatenando la gelosia di Viola. Floriana e Virginia parlano della situazione medica di Dante. In un momento di vicinanza, Mimmo sorprende Simone.

Anticipazioni quinta puntata Un professore 2: cosa vedremo nei prossimi episodi

Diamo uno sguardo ora a cosa accadrà tra meno di 48 ore. Ebbene, secondo le anticipazioni di Un Professore 2, in tv vedremo gli episodi numero nove e numero dieci, intitolati rispettivamente “Leibniz: rimorsi e rimpianti” e “Orazio: carpe diem”. La trama. Nina chiede di riottenere la custodia di sua figlia. Nicola si rivolge a Dante perché lo aiuti a convincere Viola a farsi visitare da un rinomato chirurgo che forse la potrebbe operare. Intenti a sbrigare l’ennesima losca faccenda per conto di Molosso, Simone e Mimmo sono sempre più vicini. Mimmo gli confida i propositi criminali di Molosso e Simone, angosciato, racconta tutto a Dante, che decide di rivolgersi al “Pantera”, il suo amico poliziotto. Un pranzo tra Nicola, Anita, Manuel e Viola, anziché attenuare, esaspera gli attriti nella nuova famiglia allargata. Nina invita Manuel a conoscere Lilli, ma i tre sono coinvolti in un incidente. Dopo l’incidente, gli assistenti sociali impediscono a Nina di vedere la bambina…