Anticipazioni Una Vita, trama prossimi episodi: cosa succede dal 20 al 26 marzo 2022

Anticipazioni Una Vita. Cosa accadrà nelle prossime puntate della seguita telenovela spagnola? Il pubblico di Canale 5 è in trepida attesa e molti saranno i colpi di scena che si avvicenderanno nel corso dei prossimi episodi. Cosa deciderà Anabel e Lolita?

Anticipazioni Una Vita: cosa succederà nei prossimi episodi

Anabel rifiuta la proposta di Miguel di tornare insieme, giustificando la scelta dicendogli che non prova più niente per lui. Susana riceve invece un cappellino da parte di Armando contenente anche una lettera d’amore. Ancora, Lolita per proteggere Antonino durante il viaggio in Marocco dona un chorizo a Padre Hilario in cambio di preghiere. Infine, Josè Miguel accompagna Ignacio a conoscere il quartiere, il ragazzo riesce a farsi benvolre da tutti i residenti.

Bellita, Anabel e Indalecia

Bellita chiede aiuto alle signore di Acacias per scegliere le canzoni della raccolta dei propri successi. Genoveva invece compra delle azioni della società Quesada- Bacigaluoe da Aurelio ma non vuole farlo sapere. Messa alle stretta da Benigna Indalecia abbandona la portineria ma rimane nel quartiere; Anabel nega di amare Aurelio perchè lo ritiene colpevole dell’uccisione di Carlos Armijo ma Natalia le rivela che anche Marcos è coivolto nel delitto.

Anticipazioni Una Vita: Anabel e Aurelio

Soledad confida a Marcos il proprio sospetto circa la possibilità che Anabel possa essere a conoscenza della loro relazione. Intanto Bellita consulta Fabiana per farsi consigliare quali canzoni sia meglio inserire nella raccolta; Rosina svela invece a Liberto di esser stato lei ad aver mandato a Susana il cappello con il biglietto fingendo di essere Armando. Indelecia durante una discussione rivela di aver avuto una relazione con il sagrestano del paese, Remigio; Jacinto è sconvolto. Anabel parla con Aurelio ricevendo conferma che don Salaustiano e don Marcos sono i mandanti dell’omicidio di Carlos Armijo; una volta rientrata a casa la ragazza chiede spiegazioni al padre.

La discussione tra Anabel e Marcos

Dopo che Anabel accusa Marcos dell’uccisione di Carlos i due hanno una discussione accesa. La giovane prepara le valigie per tornare a casa ma Marcos le da uno schiaffo e per punirla le impedisce proprio di uscire di casa. Anabel però disobedisce agli ordini ed esce di casa, Soledad teme di andarci di mezzo.

Ignacio sperpera i soldi che li ha dato la zia

Ignacio confida a Bellita di avere difficoltà nel pagare l’università e lei si offre subito di aiutarlo. Più tardi Ignazio dice a Bellita che passerà tutta la notte a studiare con i colleghi all’università ma in verità di recherà in una bettola e sperpererà tutti i soldi che li ha dato la zia. Al ristorante intanto si presenta un nuovo cliente: è italiano e si tratta di un uomo con il quale Daniela è in combutta ma non si conosce bene la motivazione.