Soap Opera, cambia la programmazione per Beautiful e Una Vita: dal 20 marzo 2022 in onda anche la domenica

Soap Opera: sono arrivo una serie di cambi di programmazione su Canale 5. Scopriamo insieme le varie novità. Protagoniste sono Beautiful e Una Vita, due fiction che andranno in onda 7 giorni su 7: infatti le loro puntate sono previste anche per la domenica. Sostituiranno Amici 21, il quale verrà privato del pomeridiano domenicale dato che inizierà il serale. Ma scopriamo insieme tanti dettagli, informazioni e qualsiasi notizia possa essere utile!

Soap Opera: ecco cosa cambierrà

Sembra che Beautiful e Una Vita non abbiano pace: ancora un cambio di programmazione proprio a partire dal prossimo fine settimana. Infatti il 19 marzo avranno le tempistiche ridotte, colpa di Scene da un matrimonio. Ma non si tratta dell’unica novità in arrivo: dal 20 marzo 2022 troveremo le puntate delle soap opera anche la domenica: Beautiful è previsto alle ore 14.00, dopo L’Arca di Noè, mentre UnaVita farà compagnia al pubblico alle 16.00, appena prima di Verissimo (17.00). Avrà, perciò, mezz’ora in meno del solito.

Scene da matrimonio, con Anna Tatangelo

Scene da un matrimonio scombussolerà non poco il palinsesto di Canale 5. Si tratta del programma condotto da Anna Tatangelo che avrà, perciò, un appuntamento settimanale duplice: infatti ci sarà sia il sabato che la domenica, in quest’ultimo caso a partire dalle 14.30. Ma scopriamo insieme la programmazione del pomeriggio della prossima domenica, 20 marzo 2022!

Programmazione 20 marzo 2022

Sono previsti tanti programmi interessanti il giorno 20 marzo 2022, una domenica. Il palinsesto è ricco e prevede non solo gli show, ma anche serie tv. Eccolo di seguito, con indicati anche gli orari di inizio e fine:

L’arca di Noé, dalle 13.40 alle 14.00

Beautiful, dalle 14.00 alle 14.30

Scene da un matrimonio, dalle 14.30 alle 16.00

Una vita, dalle 16.00 alle 17.00

Verissimo, dalle 17.00 alle 18.50

