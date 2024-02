Anticipazioni Uomini e Donne: Alessio interrompe la frequentazione con Maura e lei esce con Alessandro

Cosa sarà successo nelle nuove registrazioni di Uomini e Donne, il noto dating show condotto da Maria De Filippi? Scopriamolo insieme con le anticipazioni fornite da Lorenzo Pugnaloni, il giovane influencer sempre più conosciuto sui social. Anche oggi ci sarà il consueto appuntamento alle 14,45 su Canale Cinque con i noti opinionisti Gianni Sperti, Tina Cipollari e Tinì Cansino. Saranno presenti i due tronisti Ida Platano e Brando Ekphrian, insieme a tutti gli altri partecipanti del parterre.

Alessio e Maura interrompono la loro frequentazione

Vi ricordate di Maura, la nuova dama del parterre femminile che era uscita con Alessio Pili Stella? Sembra che i due abbiano interrotto la loro frequentazione e dopo un po’ di tempo, lei abbia deciso di uscire con Alessandro Vicinanza, il cavaliere del parterre del trono over più chiacchierato del momento. Probabilmente, anche se Alessio aveva dimostrato un forte interesse verso Maura, definendola ‘una donna molto fine ed elegante’, la loro frequentazione si è interrotta perché nelle scorse puntate, Alessio ha dimostrato di provare ancora qualcosa nei confronti di Claudia Lenti, un’altra dama del parterre femminile con cui ha avuto una storia qualche mese fa. Nella puntata di oggi, infatti, dovrebbe esserci un clamoroso colpo di scena che lascerà tutti a bocca aperta: Claudia e Alessio lasceranno il programma insieme.

Maura decide di frequentare Alessandro, ma chiude anche con lui

La frequentazione con Alessio non è andata proprio come sperava, Maura così decide di darsi una seconda possibilità, provando a conoscere Alessandro Vicinanza, il cavaliere salernitano del trono over. In questo momento, Alessandro è sulla bocca di tutti perché pare che non abbia le idee molto chiare. Dopo essere tornato nel programma, infatti, decide di frequentare Roberta Di Padua, ma dopo qualche giorno chiude la loro frequentazione perché sostiene di voler conoscere altre donne, in particolare Cristina Tenuta, un’altra dama del parterre che ha sempre suscitato interesse nei suoi confronti. Iniziata la frequentazione con Cristina, decide di chiudere anche con lei perché non provava più le stesse emozioni che aveva all’inizio. Dopo aver chiuso sia con Roberta che con Cristina, Alessandro decide di passare una serata in compagnia di Manuela, per poi dichiarare al centro studio che tra loro due non può esserci nient’altro che un’amicizia. Sarà poi la volta di Maura, la nuova dama del parterre che ha incuriosito molti cavalieri. Dopo averla conosciuta, Alessandro chiuderà anche con lei perché pare che non sia la donna adatta per lui.