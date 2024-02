Anticipazioni Uomini e Donne: ancora segnalazioni per Mario

Anche oggi ci sarà il consueto appuntamento alle 14,45 su Canale Cinque con Uomini e Donne, il noto dating show condotto da Maria De Filippi che va in onda dal lunedì al venerdì. In studio saranno presenti gli opinionisti Tina Cipollari, Gianni Sperti e Tinì Cansino pronti a dire la loro su tutto quello che accadrà in studio. Stando alle anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, il noto influencer sempre più attivo sui social, ci saranno delle nuove segnalazioni per Mario.

Arrivano delle nuove segnalazioni per Mario

Sembra che anche in questa nuova puntata, arriveranno in studio delle nuove segnalazioni per Mario Cusitore, il cavaliere napoletano del parterre, arrivato in trasmissione per corteggiare la tronista Ida Platano. Già qualche tempo fa, Mario era finito sotto i riflettori per via di alcune segnalazioni da parte di una ragazza, secondo la quale i due si erano scambiati dei messaggi molto importanti. Tutto ciò aveva fatto scatenare l’ira di Ida, ma il suo forte interesse per lui, l’ha spinta a concedergli una seconda possibilità.

Lo scontro tra Mario e Ida

Stando alle anticipazioni, pare che una nuova ragazza abbia contattato la redazione per raccontare l’esperienza che ha avuto con il cavaliere del parterre del trono over Mario Cusitore. Ida, questa volta non riuscirà a trattenere la rabbia, affermando che non riesce più a fidarsi di lui, viste le continue segnalazioni che continuano ad arrivare sul suo conto. A questo punto, Mario sentendosi attaccato da tutti e in particolar modo da Ida, si rifiuta di ballare con lei per avere un chiarimento.

Intanto Ida prosegue la sua conoscenza con gli altri corteggiatori

Ida mette un punto alla discussione con Mario, vanno in onda così le due esterne avute con gli altri corteggiatori Sergio e Pierpaolo, l’ultimo arrivato in trasmissione proprio qualche giorno fa. Durante l’esterna, Sergio fa un gesto molto importante per Ida: decide di comprare un regalo da dare a suo figlio Samuele. Già nelle precedenti esterne, essendo entrambi genitori, i due avevano parlato molto del loro rapporto con i figli, trovando un punto d’incontro. Dopo essere andata in onda l’esterna, però, Ida sostiene che non c’è più la stessa affinità di prima e sente Sergio molto distante. Come andrà a finire tra i due?