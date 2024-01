Anticipazioni Uomini e Donne: Brando va a riprendere Raffaella

Cosa sarà successo nelle nuove registrazioni di Uomini e Donne, il noto dating show condotto da Maria De Filippi? Scopriamolo insieme con tutti i dettagli, grazie alle anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, il giovane influencer marchigiano molto attivo sui social e ormai sempre più conosciuto.

Brando abbandona la trasmissione per andare a riprendere Raffaella

Come ricorderete, nelle scorse puntate Raffaella Scuotto, la giovane corteggiatrice campana del tronista Brando Ephrikian, era stata accusata di non essere sé stessa e di recitare una parte perché non aveva avuto nessuna reazione di fronte al bacio che c’era stato tra Brando e Beatriz D’Orsi, l’altra corteggiatrice milanese. Raffaella, sentendosi attaccata più volte, in particolare da Brando e dall’opinionista Gianni Sperti, decide di abbandonare lo studio. Brando non ci sta e la segue, lasciando così Beatriz al centro studio dopo essere andata in onda la loro esterna. A questo punto, il tronista decide di fare un’esterna con Raffaella, durante la quale scatta un bacio. Questo farà scatenare l’ira di Beatriz, ma Brando sostiene di non avere ancora una preferenza tra le due corteggiatrici e di non poter frenare le sue emozioni. Dal canto suo, invece, Raffaella ha dichiarato più volte di avere la sensazione di non essere lei la scelta perché pensa di non essere la ragazza ideale di Brando. Chi la spunterà tra le due? Forse lo scopriremo a breve.

Dove vedere la puntata

Anche oggi ci sarà il consueto appuntamento su Canale Cinque alle ore 14,45 oppure in diretta live streaming su Witty tv e Mediaset Infinity. Per chi invece non riuscisse a seguire la puntata in diretta, c’è anche una replica sul Canale La Cinque alle ore 19,55 circa. Anche in queste nuove registrazioni sono presenti gli opinionisti Gianni Sperti, Tina Cipollari e Tinì Cansino, pronti a dire la loro su tutto ciò che accade all’interno dello studio.

La storia del programma

Uomini e Donne è un programma ideato e condotto da Maria De Filippi ed è andato in onda per la prima volta il 16 settembre 1996. Inizialmente, il format del programma era diverso, infatti era stato ideato come un luogo in cui le coppie potessero raccontare la loro storia per poi discuterne insieme al pubblico. A partire dal gennaio 2001, invece, diventa un programma per incontri con lo scopo di trovare l’anima gemella.