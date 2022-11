Anticipazioni Uomini e Donne, dopo l’addio di Federica Aversano arriva una nuova tronista: ecco chi è

Dopo l’addio di Federica Aversano, che ha lasciato da poco il trono di Uomini e Donne, potrebbe essere un’ex corteggiatrice di questa stagione a diventare la nuova tronista del dating show di Maria De Filippi. La nuova tronista si siederà sulla sedia rossa più famosa della tv e prenderà il posto di Federica Aversano, che ha deciso di lasciare Uomini e Donne.

Federica Aversano lascia Uomini e Donne: chi la sostituirà?

Adesso una nuova tronista è pronta a prendere il posto di Federica Aversano. La nuova tronista sarebbe un’ex corteggiatrice molto popolare, in passato corteggiò Federico Dainese. Stiamo parlando di Monica Cudia. Quest’ultima decise di autoeliminarsi vedendo Federico più coinvolto con Noemi.

“Queste cose preferisco continuare a vederle da casa, dove sono sicuramente più comoda, Ho delle esigenze diverse e in questo momento esigo un uomo accanto, non un ragazzino. Mi sono concentrata su di te, ho fatto qualsiasi cosa per conoscerti e capirti. Ma tu niente, il vuoto più totale e mentalmente non mi sei arrivato” con queste parole Monica decise di rinunciare a Federico Dainese.

Maria De Filippi rimase molto colpita dalla maturità di Monica, che partecipò all’edizione 2022/2023 per solo un mese, al punto che ora pare abbia deciso di darle questo nuovo ruolo, quello da tronista.

“Da sempre ho avuto la voglia e il piacere di partecipare al programma Uomini e Donne, ma non ho mai trovato il coraggio di partecipare. È un programma che seguo da anni e che ho nel cuore…da quest’anno ancora di più”, ha detto Monica Cudia in un’intervista a MondoTv24. Ad oggi manca quindi un componente a Uomini e Donne, gli autori non aspetteranno molto prima di svelare il nuovo nome che andrà a sostituire la napoletana Federica Aversano.