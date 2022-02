Anticipazioni Uomini e Donne, giovedì 17 febbraio 2022: nuovo cavaliere per Gemma Galgani

Penultimo appuntamento della settimana di Canale 5 con Uomini e Donne, il dating show del pomeridiano che appassiona ogni giorno, dal lunedì al venerdì, migliaia e migliaia di telespettatori. Dopo aver visto al centro dello studio Alessandro e Pinuccia, protagonisti indiscussi del trono Over, e l’esterna non andata molto bene tra Luca e Camilla, oggi cosa succederà?

Uomini e Donne 17 febbraio 2022: ultime news su Gemma

La puntata di oggi potrebbe aprirsi, ancora una volta, con Gemma Galgani, che dopo aver detto ‘addio’ al corteggiatore Pierluigi è pronta a mettersi ancora una volta in gioco. Per lei arriverà un nuovo pretendente? Lo farà restare e lo conoscerà?

Uomini e Donne 17 febbraio 2022: novità su Nadia e Massimiliano, Sara e Giovanni

Ma non solo Gemma. La puntata di oggi potrebbe concentrarsi sul trono Over e avere tra i protagonisti Nadia e Massimiliano, che stanno continuando a frequentarsi senza dubbi e paure: usciranno insieme, mano nella mano, dalla trasmissione? E ancora, si parlerà di Sara, che a quanto pare ha deciso di interrompere la conoscenza con Giovanni: stando alle anticipazioni riportate dal Vicolo delle News, pare che la dama non sia convinta dell’interesse dell’uomo, che aveva da poco chiuso il rapporto con Daniela. Come reagirà quest’ultima? Ci sarà un ritorno di fiamma?

Uomini e Donne: a che ora va in onda e dove vedere le repliche

Uomini e Donne, lo ricordiamo, va in onda ogni giorno, dal lunedì al venerdì, a partire dalle 14.45. Le repliche, invece, in chiaro si potranno seguire su Mediaset Extra poco prima delle 20 dello stesso giorno della messa in onda, o in streaming sul portale Mediaset Play.