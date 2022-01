Anticipazioni Uomini e Donne, oggi 12 gennaio 2022 in studio il nuovo tronista Luca Salatino

Nuova e imperdibile puntata di Uomini e Donne, il dating show di Canale 5 più amato e seguito dal pubblico. Oggi, mercoledì 12 gennaio, finalmente scenderanno i petali perché Roberta, la giovane tronista, dopo il ‘no’ al corteggiatore Luca, è pronta a dichiararsi a Samuele, il bel toscano. Ma non solo. Ecco cosa succederà nel corso della puntata di questo pomeriggio.

Uomini e Donne 12 gennaio 2022: Luca è il nuovo tronista

Coronamento di un sogno per Roberta e Samuele, ma anche una bella sorpresa per Luca, il corteggiatore ‘rifiutato’. Sì, perché Maria De Filippi ha chiesto allo chef e pugile romano di diventare il nuovo tronista, di sedere al fianco di Matteo Ranieri. Così, Luca Salatino, che è stato amato e apprezzato da tutti, continuerà a stare sotto i riflettori e per lui presto scenderanno nuove corteggiatrici: sarà la volta buona?