Anticipazioni Uomini e Donne, oggi 28 febbraio 2022 il trono di Luca Salatino

OUltimo lunedì di febbraio, poi dobbiamo dare il benvenuto al mese di marzo e alle nuove e imperdibili puntate di Uomini e Donne, il dating show che è pronto a ritornare in onda dopo la pausa del weekend. Ma cosa succederà nel corso della puntata di oggi? I riflettori saranno puntati ancora sul trono Over o verrà lasciato spazio ai giovani e alle storie di Luca Salatino e Matteo Ranieri?

Uomini e Donne, cosa vedremo oggi

Protagonista della puntata di oggi sarà, molto probabilmente, Luca Salatino, lo chef e pugile romano che dopo la delusione avuta con Roberta, che a lui ha preferito Samuele, si è rimesso in gioco, questa volta come tronista. Il giovane sta conoscendo le sue corteggiatrici e sembra molto preso da Lilli, una ragazza dal passato difficile: sarà lei l’incastro perfetto? Ma non solo. Il tronista starebbe frequentando anche Soraia e non ha mai nascosto la sua attrazione fisica: è solo quello o c’è anche un’intesa mentale? Luca, a quanto pare, ha intenzione di conoscere anche altre ragazze e tra di loro c’è Alessandra, anche lei romana.

Il ritorno di Sossio e Ursula

Dopo il siparietto dedicato al trono dei giovani, verrà lasciato spazio, molto probabilmente, a una coppia che si è formata all’interno del programma. Stiamo parlando di quella formata da Sossio Aruta e Ursula Bennardo, che si sono innamorati sotto i riflettori e sono diventati genitori di una splendida bambina, bianca. Tra alti e bassi, litigi e incomprensioni, i due sono sempre più innamorati e complici.