Anticipazioni Uomini e Donne, puntata 10 marzo 2022: il tronista Matteo Ranieri spiazza tutti

Uomini e Donne. Un nuovo avvincente appuntamento con il salotto di Maria De Filippi che va in onda anche oggi, giovedì 10 marzo, con una nuova puntata ricca di colpi di scena. Partiamo subito col dire che, per quanto riguarda il trono over, Alessandro era alle prese con la frequentazione della signora Vincenza e che a seguito di un confronto con la stessa, si era innescata una furiosa litigata con Tina e Pinuccia. Chissà come ne uscirà oggi in puntata dopo le critiche. Ne vedremo delle belle.

Uomini e Donne: Matteo Ranieri, il colpo di scena

Per quanto riguarda, invece, il trono classico, Matteo Ranieri aveva dato una svolta decisiva al suo trono negli ultimi tempi, e non per sua volontà. Le sue corteggiatrici hanno deciso per lui. Il suo trono, infatti, è ripartito quasi da zero perché le sue due dame avevano deciso di abbandonare lo studio, lasciandolo solo e senza pretendenti. Solo nelle ultime due puntate si è presentata una nuova avvenente corteggiatrice. Oggi, però, Federica dopo una lunga assenza decide di ritornare in studio ma ci sarà un forte colpo di scena da parte di Matteo. Deciderà forse di eliminarla?

Alessandro e Ida: come andrà oggi?

Spazio oggi anche per Alessandro e Ida Platano, che dovrebbero ritornare nuovamente al centro dello studio dopo le loro ultime esterne e chiarimenti. Nonostante i dubbi, le riflessioni e le critiche, Ida ha deciso di continuare a frequentare Alessandro il quale si è dimostrato fedele nell’ultima puntata, decidendo di non accettare di frequentare la dama che si era presentata per lui. Avranno passato delle esterne piacevoli negli ultimi giorni?

Gemma la massaggiatrice

Infine, non può di certo mancare un momento dedicato anche a Gemma Galgani, ormai protagonista indiscussa di lotte secolari contro Tina Cipollari. La Gemma è ancora senza pretendenti ufficiali e, come fanno sapere le indiscrezioni, Gemma si trasformerà in massaggiatrice per il cavaliere Franco. Lo vedremo proprio oggi?