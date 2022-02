Anticipazioni Uomini e Donne, puntata 15 febbraio 2022: ultime news e spoiler

Uomini e Donne. Nella scoppiettante puntata di oggi, martedì 15 febbraio, con ogni probabilità continueremo ad assistere alle dinamiche relative al trono classico, ma anche quello over. Per il primo, sicuramente ci sarà Gemma protagonista, che arriverà a prendere una decisione piuttosto drastica, così come ci suggeriscono gli spoiler. Mentre, per quanto riguarda il trono dei giovani, invece, Matteo si troverà in una situazione molto incresciosa e difficile da smaltire. Le sue corteggiatrici, infatti, decideranno di andare via dal programma in blocco. Quale decisione prenderà il tronista davanti a tale sciagura?

La questione Gemma a Uomini e Donne

L’intramontabile Gemma ha fatto la conoscenza di un nuovo cavaliere che è venuto in programma apposizione per corteggiarla. Purtroppo, però, le cose non sono andate per il meglio. Per tale motivo, la dama potrebbe arrivare a troncare in pieno la loro relazione suscitando così le ire opinionistiche di Gianni e Tina, che già avevano previsto tutto sin dall’inizio della loro relazione.

Matteo: una decisione difficile nella puntata del 15 febbraio

Per quanto riguarda il trono classico, anche qui situazioni concitate e difficili. Nella puntata del 15 febbraio, infatti, Matteo sarà molto provato. Il ragazzo proprio nella scorsa puntata ha discusso animatamente sia con Denise sia con Federica. Entrambe, dunque, hanno così deciso di abbandonare il programma, ma il giovane tronista ha seguito solamente Federica dietro le quinte. Nella puntata di oggi scopriremo cosa è successo. Infine, Matteo oggi apprenderà che le sue due spasimanti hanno definitivamente deciso di non presentarsi.