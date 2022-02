Uomini e Donne news, Cecilia Zarrigo incinta: l’annuncio su Instagram dell’ex corteggiatrice

Uomini e Donne: la rivelazione dell’ex corteggiatrice Cecialia Zarrigo del dating show più amato di sempre sconvolge tutti i fan. Diventerà mamma, lo annuncia su Instagram, mostrando anche la foto dell’ecografia. Se qualcuno sperava in un ritorno con Carlo Pietropoli resterà deluso: la ragazza, infatti, è felice con il nuovo compagno e stanno per diventare genitori. Ma vediamo nel dettaglio tutte le informazioni!

Uomini e Donne: l’annuncio di Cecilia Zarrigo

Aveva corteggiato Carlo Pietropoli, con il quale era uscita dallo studio di Uomini e Donne: un lieto fine a cui aveva assistito Maria De Filippi, la conduttrice del programma. Una storia che procedeva felicemente e che sembrava indistruttibile, ma poi, l’annuncio: si sono lasciati. Chi patteggiava per la coppia forse sperava nella possibilità di un ritorno insieme, magari dopo un periodo di separazione, ma non sembra quella l’aria: la ragazza, infatti, ha presentato proprio qualche mese fa il nuovo fidanzato. Si chiama Moreno Casamassima e, in verità, si conoscono da molto: i due, infatti, sono amici da ben sette anni. Ecco le parole che la ragazza ha scritto su Instagram: «Per 27 anni ho rincorso l’amore come se fossi una maratoneta. Più lo cercavo e più smettevo di crederci. Nell’ esatto momento in cui mi sono fermata e ho iniziato a pensare a tutto ciò che di futile avevo creato negli anni, la mia testa e il mio cuore mi portavano solo da una parte.. la TUA. 7 anni di amicizia, 7 anni di lavoro insieme, 7 anni a sopportarci e supportarci senza renderci conto di avere l’amore sotto gli occhi. Tu per me sei l’AMORE, ma non quello del “vediamo come va”, tu sei proprio quell’amore che ti parte da dentro, che ti prende la testa e ti ruba il cuore, quello vero e CERTO. Non so spiegarti cosa si provi quando trovi la Tua persona, so solo dirti che in quell’esatto momento capisci di non aver più bisogno di altro nella vita. Tu SEI LA MIA PERSONA. E non smetterò mai di dirtelo.»

Cecilia Zarrigo e il fidanzato presto genitori

Un amore che sarà presto battezzato da un figlio: è infatti di oggi l’annuncio, fatto sempre tramite Instagram: «Noi, in fondo, l’abbiamo sempre saputo. La nostra era solo paura. Paura di rovinare la nostra amicizia, quel legame che ci teneva uniti come se fossimo sempre stati una coppia. Paura di perderci se le cose fossero andate male. […] E così è stato… piano piano, ognuno con le proprie paure, ci siamo avvicinati, ci siamo guardati con occhi diversi…[…] Tu sei stato, sin da subito, la mia casa, la mia città, il mio mondo. […] E quindi possiamo finalmente dirvi, in questo giorno speciale, che.. noi due diventeremo tre!» Queste le parole che Cecilia scrive al lato della foto che la ritrae mentre si bacia con Moreno e, nella quale, mostrano l’ecografia.

(Foto Instagram Cecilia Zarrigo)