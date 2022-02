Anticipazioni Uomini e Donne, puntata 9 febbraio 2022: Matteo Ranieri tra Denise e Federica

Anticipazioni Uomini e Donne: ecco tutte le novità in arrivo. Anche oggi, mercoledì 9 febbraio 2022, ci sarà il classico appuntamento del primo pomeriggio con il dating show più amato di sempre. Il pubblico di Canale 5 è ansioso di scoprire come evolveranno tutte le situazioni. Protagonisti di oggi saranno probabilmente i tronisti.

Anticipazioni Uomini e Donne oggi: Matteo

Se la situazione con Luca è abbastanza stabile, appare invece burrascosa quella del bel Matteo: la situazione con Federica è sempre più altalenante, mentre con Denise il ragazzo non accenna a sbilanciarsi, specie dopo la litigata avuto a seguito della conversazione tra la bella moretta e Armando Incarnato. Si è tutti presi a cercare di scoprire come evolverà la situazione: dopo il bacio con Federica, un passo che, su ammissione della ragazza, è stato davvero importante, accadrà qualcosa anche con Denise?

Trono Over

Ma non solo tronisti: al centro dello studio potremmo trovare altre dame e cavalieri del parterre. I riflettori, quindi, potrebbero tornare su Massimiliano e Nadia. I due sono usciti insieme qualche volta, ma la loro relazione è arrivata al punto di rottura: Nadia, infatti, ha affermato di trovarsi bene, ma di non sentire quel coinvolgimento da “qualcosa in più”, come dovrebbe invece essere. Cosa accadrà di nuovo oggi? La bella e biondissima dama potrebbe essere tornata sui suoi passi? Non resta che aspettare la puntata di oggi per saperne di più.