Grande Fratello Vip 2022, pronostici, quote e sondaggi: chi vince la finale del GF Vip? I favoriti

Sembrava così lontana quando è stata annunciata dal padrone di casa, Alfonso Signorini, ma in realtà la data della finale del Grande Fratello Vip si avvicina. E il 14 marzo, dopo mesi e mesi di permanenza nella casa più spiata d’Italia, verrà decretato il vincitore di questa lunghissima edizione: chi sarà? Chi prenderà il posto di Tommaso Zorzi, il trionfatore dell’anno scorso? Intanto, Delia Duran è stata nominata prima finalista, nonostante sia entrata molto dopo nel gioco rispetto ai suoi compagni, tra rabbia e stupore.

Grande Fratello Vip 2022, chi vince? Pronostici, quote e sondaggi

La preferita, almeno all’inizio, sembrava essere Soleil Sorge, una delle protagoniste di questa edizione che ha fatto discutere (e non poco) per la sua amicizia artistica con Alex Belli. Poi, da quando nella casa è entrata Delia Duran, moglie (o ex) dell’attore, tutto pare cambiato: la bella venezuelana piace al pubblico, forse più della Sorge, e ieri nella puntata del 7 febbraio i telespettatori hanno deciso di mandarla direttamente in finale. Potrebbe addirittura vincere il reality? Chissà!

GF VIP: i pronostici, chi vince la finale?

I pronostici sono partiti e le quote già ci sono. Di seguito, troverete quelle SNAI e quelle di Eurobet sul possibile vincitore del reality:

Quote Snai (Davide Silvestri, Lulù e Jessica Selassié a 3.50, Soleil Sorge 5.50, Kabir Bedi 6.50, Giucas Casella 7.50, Miriana Trevisan, Barù e Delia a 10, Nathaly Caldonazzo a 15, Katia Ricciarelli a 25, Sophie Codegoni 33 e Alessandro Basciano 50).

Quote Eurobet (Jessica e Lulù Selassié 3.50, Delia Duran 5, Davide Silvestri 6.00, Kabir Bedi e Soleil Sorge 7.00, Giucas Casella 8.00, Barù 9.00, Miriana Trevisan 11.00, Manila Nazzaro 21.00, Nathaly Caldonazzo 26.00, Sophie Codegoni 41.00, Katia Ricciarelli 51.00 e Alessandro Basciano 61.00

GF VIP: chi potrebbe vincere? Ecco chi sono i favoriti

Stando all’ultimo sondaggio pubblicato da Grande Fratello Forum la preferita è Soleil Sorge con il 32.51%, seguita da Nathaly Caldonazzo con il 14.26. E ancora, Miriana Trevisan con l’11.60, Lulù con l’8.94 e Jessica con quasi l’8%. Meno preferiti dal pubblico sembrerebbero essere Delia Duran (che ormai è finalista), Antonio Medugno con il 4.75%, Sophie Codegoni con il 3.42%, Kabir Bedi con poco più del 3%, Manila Nazzaro con il 2.09% e Alessandro Basciano con l’1.71%. In ultima posizione Davide Silvestri, Gianluca Costantino, Giucas Casella e Katia Ricciarelli.