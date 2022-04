Anticipazioni Uomini e Donne puntata mercoledì 13 aprile 2022: una rottura in vista?

Torna anche oggi il consueto appuntamento con Uomini e Donne con le storie dei tronisti e delle corteggiatrici ad animare il pomeriggio di Canale 5. Anche oggi non mancheranno le emozioni in studio: ma cosa vedremo nella puntata di oggi? Stando alle indiscrezioni emerse potrebbe esserci una clamorosa rottura.

Spoiler trono over, cosa vedremo oggi in tv

Ieri, martedì 12 aprile, spazio è stato dedicato alla storia tra Veronica e Luca. Nella puntata odierna dunque Maria De’ Filippi dovrebbe ripartire dal trono over. Protagonisti potrebbero essere Riccardo Guarnieri e Gloria. Lo riporta la pagina Instagram “Uominiedonneclassicoeover” nelle consuete anticipazioni di giornata.

Potrebbero inoltre tornare a scontrarsi Tina Cipollari e la signora Pinuccia già al centro di furibonde discussioni nei giorni scorsi. Quale sarà stavolta il motivo del contendere? Infine una menzione per Gemma Galgani, ancora alla ricerca di un nuovo pretendente, che dovrebbe rimanere seduta senza passare al centro dello studio.

Riccardo rompe con Gloria a Uomini e donne?

Tornando a Riccardo e Gloria è vero che c’è stato un bacio ma in realtà la storia potrebbe già interrompersi. Da un lato infatti la dama non si è nascosta ed ha subito mostrato interesse per Riccardo. Quest’ultimo però si è mostrato attratto ma solo in parte, e, non riuscendo ad andare oltre sentimentalmente parlando, potrebbe decidere di mettere fine alla conoscenza. Dopodiché potrebbe ballare nuovamente con Ida.