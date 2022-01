Pinuccia di Uomini e Donne: chi è, quanti anni ha, vita privata, Alessandro

Pinuccia, è lei una delle nuove dame di Uomini e Donne, il programma di Canale 5 più amato e seguito di sempre. Pinuccia, quasi 80 anni, è una donna sveglia, arzilla, con tanta voglia di innamorarsi. Ma conosciamola meglio!

Pinuccia di Uomini e Donne: chi è, età, vita privata

Pinuccia Della Giovanna è nata a Vigevano e nella vita lavorava come infermiera, ora è in pensione. E’ nata a cresciuta a Vigevano nell’orfanotrofio perché a 4 anni ha perso la mamma, proprio come ha raccontato nel suo video di presentazione. Ha lavorato in una fabbrica come impiegata, qui ha conosciuto il marito: si è sposata e ha due figli, ma purtroppo il suo compagno è morto tre anni e mezzo fa a causa di un tumore che se l’è portato via. E’ nonna di due nipotini e bisnonna di un bimbo di 2 anni, Ryan.

Ora è pronta a rimettersi di nuovo in gioco e spera di trovare l’amore nel programma di Maria De Filippi!