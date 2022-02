Pinuccia di Uomini e Donne: “Hanno ragione, lei è davvero cattiva”

E’ tutto pronto per una nuova puntata di Uomini e Donne, il dating show più acclamato di sempre. Tante eventi oggi al centro dello studio del programma su Canale 5: una lite tra Nadia e Gemma e poi, ancora, vento di maretta tra Alessandro e Pinuccia. Come sempre abbiamo Tina e Gianni che danno la loro opinione, ma qualcuno non sembra averla presa bene.

Pinuccia Uomini e Donne: quello che è successo oggi

Al centro dello studio troviamo Pinuccia e Alessandro: la dolcissima coppia di anziani, che tanta tenerezza crea nei telespettatori del dating show, è in crisi. La bionda signora, infatti, ha detto che vuole lasciare Alessandro in quanto sente che lui le ha mancato di rispetto. La conversazione continua, degenera in una discussione, finché non interviene Tina. La commentatrice non ci va per il sottile, con quel suo solito modo un po’ rude e molto passionale, ma l’ottantenne non la prende bene: scoppia così in lacrime nel mezzo dello studio.

Le parole di Tina, il gesto di Alessandro

“Ha ragione chi dice che è cattiva”, afferma Pinuccia tra una lacrima e l’altra. Poi, ancora: “Che figura mi ha fatto fare, chissà cosa penseranno gli altri a casa”. Maria prova a calmarla, a dirle di non preoccuparsi dell’opinione degli altri, ma l’ottantenne non si consola. Tina esce dallo studio, dicendo che oggi non ne può più, e Alessandro prova a consolare Pinuccia, ma non serve a nulla. Alessandro ci prova davvero con lei, rifiuta anche la signora Elena, giunta per lui da Milano. Alla fine Pinuccia cede e balla con Alessandro… come finirà tra la coppia più tenera di Canale 5?