Uomini e Donne, anticipazioni puntata 4 aprile 2022: torna Riccardo Guarnieri, ultime news su Ida Platano

Dopo la pausa del weekend e la terribile notizia di Piero Sonaglia, l’assistente di studio morto a soli 51 anni, stroncato da un malore, torna l’appuntamento con Uomini e Donne, il dating show più amato e seguito di sempre. Ma cosa succederà in studio? Come inizierà la settimana? I riflettori saranno puntati sul trono over o si tornerà a parlare dei tronisti Luca e Veronica?

Ritorna Riccardo Guarnieri a Uomini e Donne

Stando alle anticipazioni, nell’ultima registrazione il cavaliere Riccardo Guarnieri, ex di Ida Platano, ha fatto il suo ritorno in studio. Il bel pugliese, di Taranto, dopo aver conosciuto Roberta, aveva deciso di uscire mano nella mano dalla trasmissione con lei, ma poi la storia è naufragata. E ora sembrerebbe essere pronto a mettersi in gioco: riuscirà a trovare l’amore? E Ida, che non ha mai nascosto il suo interesse, come reagirà? Ci sarà un ritorno di fiamma ora che lei ha chiuso definitivamente con Alessandro?

In realtà, pare che Riccardo abbia lasciato alle spalle la sua storia con Ida e sia già interessato a una dama del parterre femminile: chi lo avrà stregato?

Ida tra Alessandro e Ilie

E ancora, probabilmente al centro dello studio rivedremo Alessandro, il giovane salernitano che ha chiuso la relazione con Ida Platano. Dopo aver palesato il suo interesse per Gloria e dopo aver chiesto a Federica, ex corteggiatrice di Matteo, di restare per conoscerla meglio, Alessandro sembrerebbe essere uscito con una ragazza che ha partecipato alla trasmissione per lui. Come sta procedendo la conoscenza?

Ida, invece, sta continuando a frequentare e a conoscere meglio Ilie, un nuovo cavaliere che si è presentato nello studio televisivo per uscire con lei. Come sarà andata la prima esterna?

Luca Salatino e Aurora

Spazio sì al trono Over, ma anche ai tronisti. Stando alle anticipazioni oggi ci sarà spazio anche per il tronista Luca Salatino, lo chef e pugile romano che da settimane sta frequentando Lilli e Soraia. Tra baci passionali e complicità. Ma a quanto pare questo non basta perché il tronista ha deciso di conoscere Aurora, una nuova corteggiatrice.