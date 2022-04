Come è morto Piero Sonaglia, l’assistente di studio di Uomini e Donne e Tu si que Vales: età, carriera

Lutto nel piccolo schermo e nella famiglia di Uomini e Donne e Tu si que Vales, due programmi di successo di Canale 5, che tengono compagnia al pubblico, ormai da anni. E teneva compagnia, a suo modo, anche Piero Sonaglia, il celebre assistente di studio, un ‘compagno’ fedele, sempre presente nei programmi prodotti dall’azienda Fascino, che vede al timone Maria De Filippi. Piero è morto e ad annunciare la sua scomparsa, questa mattina, è stato il regista Roberto Cenci, che lo ha ricordato con un post su Instagram.

Chi era Piero Sonaglia

Per la prima volta Piero Sonaglia è apparso in televisione, quando aveva solo 21 anni, nel programma La Corrida. Poi, da quel momento ha deciso di dedicarsi alla sua più grande passione, che è poi diventata a tutti gli effetti un lavoro: stare sì nel mondo dello spettacolo, ma dietro le quinte in qualche modo. Piero Sonaglia, infatti, era un noto assistente di studio, che si è fatto conoscere nel tempo soprattutto per la sua presenza fissa a Uomini e Donne. Poi ha continuato a lavorare con Maria De Filippi anche per Amici e Tu si que Vales, diventando a tutti gli effetti un punto di riferimento. E oggi la triste notizie, che nessuno si aspettava. Forse Piero Sonaglia è stato stroncato da un malore o da una malattia, ma al momento le cause del decesso ancora non sono state rese note. Resta, però, un grande vuoto.

L’ultima intervista

Nell’ultima intervista rilasciata nel 2019 al magazine di Uomini e Donne, Piero Sonaglia aveva parlato del suo lavoro: “Nelle grandi trasmissioni come Amici l’assistente di studio diventa un punto di riferimento per tutti i reparti, perché comunica costantemente, attraverso le cuffie, con la regia e coordina ciò che accade in puntata. Una figura unica all’interno del team, anche se mi ritengo semplicemente un ingranaggio di un più grande meccanismo”. Come dimenticare, tra le altre cose, i siparietti divertenti a Uomini e Donne con l’opinionista Tina Cipollari?

I messaggi di vicinanza e il ricordo di Gianni Sperti

Piero resterà nel cuore di tutti. E i messaggi di cordoglio e vicinanza di questi minuti lo dimostrano. Parole di affetto da parte di Gianni Sperti, una delle presenze fisse di Uomini e Donne: “Le chiacchiere dietro le quinte e le risate, perché tu sei sempre stato solare. Il tuo sguardo protettivo che mi confortava nei momenti difficili durante le registrazioni. Mi mancherai”. E Piero mancherà anche al ballerino Marcello Sacchetta, professionista della scuola di Amici, che gli ha dedicato un’emozionante storia su Instagram.