Anticipazioni Uomini e donne puntata venerdì 15 aprile 2022: Biagio fa la sua scelta

Consueto appuntamento con Uomini e Donne che torna anche oggi, venerdì 15 aprile 2022, a tenerci compagnia come ogni pomeriggio. Ma cosa vedremo nella puntata odierna? Come sempre non mancheranno colpi di scena e discussioni ma in particolare potremmo assistere ad una scelta e a un nuovo bacio. Ecco dunque tutte le anticipazioni.

Spoiler trono over, la scelta di Biagio fa discutere

Tra le storie che vedremo oggi in tv c’è quella di Biagio Di Maro. Stiamo parlando dunque del trono over che ritroverà quindi i riflettori della trasmissione. A rivelare lo spoiler come di consueto la pagina Instagram Uominiedonneclassicoeover. In particolare per Biagio è arrivato il momento di fare la fatidica scelta: arriverà così la tanto attesa svolta nel rapporto con Jolanda, arrivata al programma proprio per lui. Ma filerà tutto liscio considerando che la sua scelta farà discutere e non poco il pubblico.

Nuovo bacio a Uomini e Donne oggi

Ma non ci sarà solo il trono over a farla da padrone. C’è da capire infatti come proseguirà la storia di Luca Salatino. Per lui sarà una giornata molto importante perché, lo ricordiamo, il tronista deve ancora fare la sua scelta. Da tempo è ormai diviso tra Aurora, Soraia e Lilli con quest’ultima che ha annunciato di voler lasciare la trasmissione. Sarà così? Ci ripenserà? Inoltre Luca è già stato protagonista di un bacio con Soraia ma, come anticipato anche ieri, nell’esterna con Aurora l’epilogo è stato il medesimo. Prevedibili dunque altre polemiche in studio e c’è attesa per capire come la prenderanno le altre due pretendenti.

Oggi l’ultima puntata, poi le nuove registrazioni

Quello di oggi è l’ultimo appuntamento settimanale con Uomini e Donne. Tra oggi e domani però verranno registrate le nuove puntate e i fan sono in trepidante attesa per conoscere il proseguo delle storie sia al trono classico che a quello over. Cosa ci riserverà il programma di Maria De Filippi? Continuate a seguirci ogni giorno per avere in anteprima tutte le anticipazioni.