Anticipazioni Uomini e Donne, spoiler 16 febbraio 2022: Matteo Ranieri tra Denise e Federica, ultime news

Uomini e Donne. Anche oggi va in onda il programma più atteso del pomeriggio e condotto dall’intramontabile Maria De Filippi. Stesso orario, stessi ospiti e opinionisti, ma con tantissimi colpi di scena. Proprio oggi, infatti, mercoledì 16 febbraio, la nuova puntata prenderà il via con il trono di Matteo Ranieri. La puntata scorsa si è era chiusa in grande stile: sia Federica che Denise avevano lasciato lo studio. La prima perché allo stremo a causa di alcuni atteggiamenti del giovane Matteo, la seconda perché accusata dal giovane tronista di aver dato troppo spazio ad Armando.

Anticipazioni per oggi: cosa accadrà?

Certamente, non mancherà lo spazio per poter affrontare qualche tematica relativa al trono over di Uomini e Donne. Spazio potrebbe essere concesso alla signora Pinuccia che ha avuto una forte discussione con Alessandro. Questi aveva avuto un momento di difficoltà che lo aveva fatto vacillare, per questo Maria lo aveva invitato a chiarire la sua posizione in merito, senza telecamere con Pinuccia. Ma Pinuccia vorrebbe comunque raccontare la sua versione dei fatti di ciò che è accaduto. Chissà se Maria lo permetterà! Infine, il programma darà spazio acne a Ida Platano e Alessandro. I due sono, infatti, sempre più vicini. Il feeling cresce a dismisura e Ida non nasconde di trovarsi molto bene con lui. Ci saranno altre importanti novità?