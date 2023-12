Anticipazioni Verissimo, chi sono gli ospiti di sabato 16 e domenica 17 dicembre 2023

Torna il fine settimana e con esso l’immancabile appuntamento con Verissimo. Ed è tempo di scoprire tutte le novità sul programma che ci tiene compagnia ogni sabato e domenica pomeriggio come sempre su Canale 5. Chi saranno infatti i nuovi ospiti di Silvia Toffanin? Chi vedremo in studio? Ecco tutte le ultime notizie.

Nuovo appuntamento del weekend con Verissimo, il salotto pomeridiano condotto da Silvia Toffanin in onda dalle 16.30 sia sabato che domenica. Tanti saranno gli ospiti e i protagonisti che la padrona di casa intervisterà per due puntate assolutamente da non perdere. Usciti i nomi dei primi ospiti, tra cui Mirko del Grande Fratello.

Come sempre ci sarà l’ormai appuntamento fisso con Terra Amara con un nuovo – attesissimo – ospite. Dopodiché spazio ai temi caldi del momento, con tutti i protagonisti della cronaca rosa del momento. Vediamo dunque le anticipazioni su cosa vedremo in questo terzo fine settimana di dicembre.

Ospiti Verissimo sabato 16 dicembre 2023

Partiamo dalla puntata del 16 dicembre. Per quanto riguarda la soap turca Terra Amara in studio, udite udite, ci sarà Bulent Polat, ovvero l’amatissimo Gaffur. Per lui si tratta della prima volta in Italia: cosa racconterà a Silvia Toffanin? E ancora: sempre sabato a Verissimo vedremo l’intervista a Natalia Paragoni e Andrea Zelletta: il loro amore è nato a Uomini e Donne e adesso si racconteranno parlando di tutte le emozioni della loro vita in tre.

Dopodiché ci sarà spazio per i protagonisti del Grande Fratello: in tal senso in studio ci sarà Mirko Brunetti, protagonista dell’ormai famoso triangolo amoroso con Perla e Greta e uscito recentemente dalla casa più spiata d’Italia. Sempre sabato ci sarà in studio Giordana Angi, pronta ad estasiare il pubblico con il suo grande talento. A chiudere il percorso di vita di Patrizia Pellegrino e sempre dal GF Jill Cooper.

Ospiti Verissimo domenica 17 dicembre 2023

Passiamo alla puntata di domenica. Nella seconda puntata del weekend vedremo Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti, da poco tornati alla conduzione di Striscia la Notizia. Spazio poi alle interviste con Elettra Lamborghini e Federica Panicucci. E ancora: intervista esclusiva di Silvia Toffanin a Raz Degan per la prima volta in tv con la fidanzata Cindy. A chiudere intervista ad Al Bano, in studio con la figlia Romina Carrisi, ad Anna Pettinelli in compagnia della figlia Carolina. Vi ricordiamo che per tutti gli aggiornamenti e le ultime notizie su Verissimo e gli altri programmi della tv, vi invitiamo a seguire la nostra sezione tv e spettacolo.