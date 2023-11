Anticipazioni Verissimo, chi sono gli ospiti di sabato 18 e domenica 19 novembre 2023

Torna il weekend e con esso l’immancabile appuntamento con Verissimo. Ed è tempo di scoprire tutte le novità sul programma che ci tiene compagnia ogni sabato e domenica pomeriggio come sempre su Canale 5. Chi saranno infatti i nuovi ospiti di Silvia Toffanin? Chi vedremo in studio? Ecco tutte le ultime notizie.

Il programma è uno dei punti fissi del palinsesto Mediaset e in particolare di Canale 5. Come sempre saranno due gli appuntamenti, entrambi dalle 16.30, uno il sabato, il secondo la domenica. La scorsa settimana abbiamo visto in onda una programmazione particolare dato che il primo appuntamento era stato dedicato interamente ai 35 anni di Striscia la Notizia; questo weekend però si tornerà alle origini con il classico format per ambedue le puntate. Vediamo dunque le anticipazioni per le puntate di questo terzo fine settimana di novembre.

Ospiti Verissimo sabato 18 novembre 2023: Samantha Cristoforetti da Silvia Toffanin

Partiamo dalla puntata del sabato. In esclusiva a Verissimo, nel consueto spazio dedicato a Terra Amara, la soap turca in onda sempre su Canale 5, ci sarà la prima intervista a Serpil Tamur, ovvero la dolce nonnina Azize della serie. Dopodiché spazio ad un’intervista davvero da non perdere: Silvia Toffanin incontrerà infatti una donna che è un vero e proprio orgoglio per il nostro paese: prima donna italiana nello spazio, prima comandante europea della Stazione Spaziale Internazionale e molto altro ancora. A Verissimo Samantha Cristoforetti! E ancora. In studio, direttamente dal Grande Fratello, ritroveremo Giselda che parlerà del suo percorso nella casa più spiata d’Italia. Ma non finisce qui. La ricca puntata di sabato sarà completata dalla presenza di Giuliana De Sio, attrice di teatro e tv, e dell’inimitabile Bobby Solo.

Ospiti Verissimo domenica 19 novembre 2023: in studio Diletta Leotta

Per quanto riguarda la puntata di domenica sappiamo che in studio ci sarà Diletta Leotta che racconterà questi primi mesi da mamma e il dolce momento che sta vivendo. Spazio poi Paolo Bonolis e al Vicepresidente nonché ex giocatore dell’Inter Javier Zanetti. E ancora a Verissimo il duro racconto di vita di Dalila Di Lazzaro. Infine un ospite d’eccezione: Fabio Volo, con lo scrittore che presenterà il suo ultimo libro.

