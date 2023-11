Anticipazioni Verissimo, chi sono gli ospiti di sabato 25 e domenica 26 novembre 2023

Torna il fine settimana e con esso l’immancabile appuntamento con Verissimo. Ed è tempo di scoprire tutte le novità sul programma che ci tiene compagnia ogni sabato e domenica pomeriggio come sempre su Canale 5. Chi saranno infatti i nuovi ospiti di Silvia Toffanin? Chi vedremo in studio? Ecco tutte le ultime notizie.

Nuovo appuntamento del weekend con Verissimo, il salotto pomeridiano condotto da Silvia Toffanin in onda dalle 16.30 sia sabato che domenica. Tanti saranno gli ospiti e i protagonisti che la padrona di casa intervisterà per due puntate assolutamente da non perdere. Vediamo dunque le anticipazioni su cosa vedremo in quest’ultimo fine settimana di novembre.

Ospiti Verissimo sabato 25 novembre 2023

Partiamo dalla puntata del sabato. Intanto partiamo col dire che dovrebbe esserci il consueto spazio dedicato alla popolare fiction turca Terra Amara. Ebbene, dopo l’ospitata della scorsa settimana a Serpil Tamur, in esclusiva a Verissimo per la prima volta in Italia ci sarà Furkan Palali, ovvero il controverso Fikret nella soap. Sarà l’occasione per saperne di più sia del suo futuro nella fiction ma anche per ciò che riguarda la sua vita privata.

Direttamente dalla finale di Tu sì que vales, sabato a Verissimo ci saranno poi i conduttori e il vincitore Samuele Palumbo. E ancora. Spazio all’intervista con Ciro Petrone, ex concorrente del Grande Fratello; con lui, sempre dalla casa del Gf, Giampiero Mughini con la moglie Michela. In studio anche Gigliola Cinquetti, nell’inedita veste di scrittrice di un’autobiografia dal titolo A volte si sogna, quindi Laura Freddi e Miriana Trevisan. Spazio anche ad uno speciale contro la violenza sulle donne.

Ospiti Verissimo domenica 26 novembre 2023

Per quanto riguarda la puntata di domenica a Verissimo ci sarà Elisabetta Gregoraci che si racconterà a cuore aperto alla padrona di casa. Con lei papà Mario e la sorella Marzia. Tornerà poi Stefano Tacconi, questa volta con la moglie Laura e dai figli Andrea, Virginia e Vittoria. Spazio poi al ricordo di Lina Wertmüller: in studio due artisti di primo piano Giancarlo Giannini e Rita Pavone. Infine, ospiti di Silvia Toffanin Romina Power. Intervista infine a Bruno Vespa.

Vi ricordiamo che per tutti gli aggiornamenti e le ultime notizie su Verissimo e gli altri programmi della tv, vi invitiamo a seguire la nostra sezione tv e spettacolo.