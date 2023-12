Anticipazioni Verissimo, programma in onda sabato e domenica? Gli ospiti

Verissimo va in onda nell’ultimo weekend di dicembre? Ecco cosa ha deciso la produzione Mediaset.

Il fine settimana si avvicina e l’appuntamento in tv è uno solo: quello con il salotto di Silvia Toffanin su Canale 5. Questa settimana tuttavia sabato e domenica coincidono, di fatto, con la fine dell’anno. E c’è da capire la decisione di Mediaset circa l’eventualità di mandare o meno in onda il programma.

Ebbene, da quanto si apprende Verissimo andrà regolarmente in onda sia sabato 30 dicembre, che domenica 31. Tuttavia non vedremo una puntata “inedita” (ci sarà comunque qualche eccezione) ma soltanto una sorta di best of con alcune delle interviste che abbiamo visto in queste settimane.

Cosa vedremo a Verissimo sabato 30 e domenica 31 dicembre

Diamo uno sguardo dunque a quali storie di vita verranno riproposte. Si parte ad esempio dalla ‘chiacchierata’ tra la padrona di casa con Anna Tatangelo passando poi per le interviste a Tina Cipollari e Gianni Sperti. E ancora: in studio rivedremo Ilary Blasi, sempre al centro del gossip anche in questi giorni, Federica Pellegrini e Diletta Leotta.

Non mancherà poi il consueto spazio riservato a Terra Amara: ecco allora le storie di Selin Yeninci e Ugur Gunes, tra i protagonisti più amati della popolarissima soap opera turca. Dopodiché ci sarà un’esclusiva: da Beautiful a Verissimo, con l’intervista inedita a Katherine Kelly Lang e Ashley Jones. In questo caso l’appuntamento specifico è per sabato alle 16.30.

Quando va in onda la prossima puntata di Verissimo

Le nuove puntate di Verissimo vi aspettano poi dopo le Feste. In questo caso la prima data da segnare in agenda è quella del 7 gennaio (domenica) mentre per il giorno dell’epifania potrebbe andare in onda nuovamente “il meglio di”, con alcune delle interviste realizzate da Silvia Toffanin in questa nuova stagione della trasmissione. Per non perdere tutte le ultime notizie in merito vi ricordiamo di seguire sempre la sezione dedicata sul nostro sito.