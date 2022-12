Antonella di Uomini e Donne, chi è la nuova dama scesa per Riccardo: età, lavoro e Instagram

Tutto pronto per il classico e imperdibile appuntamento pomeridiano di Canale 5 con Uomini e Donne, il dating show più amato e seguito di sempre. Al centro dello studio Riccardo Guarnieri, uno dei cavalieri più discussi e chiacchierati di sempre, che dopo aver archiviato la storia con Gloria è pronto a nuove conoscenze. E per lui è arrivata una nuova dama, Antonella.

Cosa sappiamo su Antonella

Antonella è una bella donna, ha origini campane, ma da 20 anni vive a Milano, dove ha studiato e si è laureata. La donna ha spiegato di essere rimasta colpita da Riccardo: lo trova affascinante, intrigante e interessante. Nonostante i complimenti ricevuti, però, Riccardo ha deciso di mandare via la dama: non è scattato nulla, neppure il colpo di fulmine.

Riccardo tra Gloria e Roberta

Riccardo, quindi, al momento è single. Ha archiviato la conoscenza con Gloria: i due sono usciti insieme più volte, c’è stata anche dell’intimità, ma il cavaliere ha spiegato di non avere nessun sentimento nei suoi confronti. E lo stesso vale per Roberta, la sua ex fidanzata. Riccardo riuscirà a dimenticare Ida, che ora è felice al fianco di Alessandro Vicinanza, e ad andare avanti? Chissà se riuscirà a trovare la persona adatta a lui: qualcuno che sappia apprezzarlo, farlo sentire protetto, amato e tutelato. Come lui vorrebbe.