Antonella Elia e Pietro Delle Piane hanno figli? Età e storia d’amore

Tutto pronto per il classico e imperdibile appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Oltre allo spazio interamente dedicato all’incoronazione di Re Carlo III, la padrona di casa accoglierà in studio sì i suoi affetti stabili, presenze fisse del programma, ma anche Antonella Elia e Pietro Delle Piane, che da anni ormai, nonostante gli alti e i bassi, fanno coppia fissa. E sono sempre più complicati e innamorati.

La storia d’amore tra Antonella Elia e Pietro Delle Piane

Antonella Elia e Pietro Delle Piane si sono conosciuti nel 2019, poi nel 2020 hanno partecipato a Temptation Island e dopo un lungo viaggio nei sentimenti, fatto di gelosie e fraintendimenti, hanno deciso di uscire dal programma di Canale 5 insieme, mano nella mano. Ma la loro storia non è sempre stata così rosea, i due hanno anche dovuto superare un periodo di crisi: mentre Antonella era nella casa del GF VIP, infatti, la donna ha dovuto fare i conti con alcune foto del ‘suo’ Pietro in compagnia di Fiore Argento, ex fiamma e ora naufraga dell’Isola dei Famosi. Solo una paparazzata per motivi di lavoro? Tra alti e bassi e baci passionali, Antonella e Pietro ora sono ancora insieme, complici, affiatati e innamorati come non mai.

Pietro Delle Piane ha un figlio

La coppia non ha figli, ma Pietro è papà di un ragazzo: non abbiamo molte informazioni sulla sua precedente relazione, ma sappiamo che durante il percorso a Temptation Island ha parlato di suo figlio. E ha detto di essere soddisfatto di come lo ha cresciuto. Antonella Elia, invece, non ha mai avuto figli. Durante il suo percorso nella casa più spiata d’Italia, quella del GF VIP, si è lasciata andare, si è raccontata e ha spiegato di soffrire molto questo, il fatto di non avere un figlio da amare. Antonella Elia ha raccontato di essere rimasta incinta quando aveva 26 anni, di aver deciso di abortire. Poi, la decisione di dare spazio ad altro nella sua vita. E quel rammarico che resta.