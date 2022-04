Antonella Elia si ribalta con la sedia a La Pupa e il Secchione: la colpa è di Denis Dosio

La pupa e il secchione non sembra trovare pace: dopo il flop che ha avuto è stato deciso un cambio di format e il pubblico ne vedrà delle belle. Ma ci sono tante novità anche tra le relazioni dei concorrenti: ci sono liti, ma anche nuovi amori. E ancora, ospiti inattesi, come nel caso di Alex Belli: l’ex volto di Centovetrine sarà Pupo per una serata, ma la tensione è già alle stelle: Soleil Sorge, una delle giurate, non è affatto felice.

Denis Dosio “stende” Antonella Elia

E’ ancora fresco lo scandalo del triangolo Soleil – Alex – Delia e ciò non ha avuto dei buoni risvolti: la Sorge, infatti, ha assistito alla perdita di fan e follower al termine del programma. Insomma, la sua immagine ne è uscita danneggiata. E il rapporto tra i due, al termine del Grande Fratello Vip, non è finito nel migliore dei modi: Soleil ha ignorato ogni tentativo di Alex di contattarla. Ma Alex non sarà l’unico ospite: tornerà infatti Flavia Vento, che aveva abbandonato il programma in precedenza. Gli autori dello show e la conduttrice non hanno preso bene questa scelta e non vedono l’ora di conoscere i risvolti della faccenda. Particolarmente comica è stata la disavventura che ha visto protagonista Antonella Elia: quest’ultima avrebbe dovuto far esibire i pupi: è stato allora che Denis Dosio ha conquistato la scena: si è spogliato e ha steso per terra la Elia.