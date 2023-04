Antonia Liskova: chi è, età, carriera, film e serie tv, altezza, marito, figlia, foto e Instagram

È tutto pronto per una nuova puntata di Verissimo in compagnia della bravissima conduttrice Silvia Toffanin. Oggi accoglierà in studio molti ospiti speciali, tra cui anche l’attrice Antonia Liskova. Si racconterà a cuore aperto: dall’amore alla carriera. Siete curiosi e vorreste saperne di più? Ecco tutto quello che sappiamo su di lei e la sua vita!

Chi è Antonia Liskova: età, carriera, film e serie tv

Antonia Liskova è nata il 25 marzo del 1977 in Slovacchia e da giovanissima si è trasferita in Italia per inseguire il suo sogno di diventare una modella. L’inizio è stato molto difficile perché, come lei ha raccontato più volte, le frontiere erano ancora molto chiude e lei era considerata una “clandestina”. Tuttavia, un giorno cambia tutto: accompagna un’amica a fare un provino e viene notata dal regista. Lui vuole vederla davanti la telecamera e la sua scioltezza è impressionante. Viene subito assunta e inizia la carriera come attrice. Ad oggi ha 46 anni e una grande carriera alle spalle. Ha spopolato soprattutto nelle fiction e viene ricordata per i suoi ruoli in:

Solo per amore

Incantesimo

Tutti pazzi per amore

Nero a metà

L’allieva

Il patriarca

Vita privata: marito e figlia

L’attrice è stata sposata con il chirurgo plastico Luca Ferrarese nel 2010, dopo più di sei anni di fidanzamento. Nel 2005 è nata la loro prima figlia Liliana, ma l’amore dei genitori è durato ben poco. Dopo soli due anni, infatti, decidono di prendere strade diverse. Ad oggi è fidanzata felicemente con il regista Gabriele Guidi, che ha incontrato per caso nel 2012. Lui è un nome molto noto perché è il figlio di Johnny Dorelli e Catherine Spaak. Lui ha anche una figlia della stessa età di Liliana e le due ragazze si vogliono molto bene, tanto da considerarsi sorelle di sangue.

Foto e Instagram

Antonia Liskova ha da poco debuttato nella nuova serie rai “Il Patriarca” con protagonista Claudio Amendola e sui suoi social ha condiviso alcuni scatti dal set. Il suo profilo Instagram è seguito da quasi 52 mila followers. Ecco uno scatto in compagnia di un altro grande attore che ha segnato la storia del cinema italiano: