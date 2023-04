Il Patriarca, anticipazioni seconda puntata: trama episodi venerdì 21 aprile 2023

Ha preso il via da poco Il Patriarca, la nuova serie tv di Canale 5 con Claudio Amendola, nei panni dell’uomo d’affari e imprenditore Nemo Bandera. E i fan già non vedono l’ora di seguire la prossima puntata, la seconda, che salvo cambiamenti del palinsesto andrà in onda tra una settimana esatta: venerdì 21 aprile, sempre in prima serata subito dopo Striscia la Notizia. Ecco tutte le anticipazioni.

Cosa è successo nella prima puntata de Il Patriarca

Prima di vedere cosa succederà tra una settimana esatta, cerchiamo di fare un passo indietro perché a volte un bel riepilogo non guasta mai. Nel primo appuntamento, andato in onda venerdì 14 aprile, i telespettatori hanno avuto modo di conoscere il protagonista Nemo Bandera, un potente, carismatico e discusso imprenditore della città di Levante, che ha portato la Deep Sea a diventare una delle aziende più importanti della Puglia, grazie alla sua abilità negli affari, ma anche grazie a traffici illeciti che hanno la base nel porto della sua città, Levante. La sua vita, però, viene sconvolta quando all’età di 60 anni scopre di essere malato, di avere l’Alzheimer. Da qui, quindi, la necessità di nominare un suo erede. Solo il fidato Ferro (Michele De Virgilio) è a conoscenza della malattia, mentre alla moglie Serena (Antonia Liskova) e ai suoi due figli, Nina (Giulia Schiavo) e Carlo (Carmine Buschini), Nemo annuncia solo di volersi ritirare dagli affari. Si scatena la guerra per la successione. L’avvocato della Deep Sea, l’affascinante e spregiudicato Mario (Raniero Monaco di Lapio), figlioccio di Nemo e fidanzato dell’ambiziosa Elisa (Giulia Bevilacqua) si aspetta che la scelta ricada su di lui e resta molto deluso quando il Patriarca annuncia che a succedergli sarà uno dei suoi due figli di sangue, che però non sembrano avere né l’esperienza né il carattere per guidare un’azienda così complessa. Ma il sangue di Nemo ce l’ha anche una terza figlia, avuta prima del matrimonio e sempre tenuta fuori dalla famiglia: è la volitiva e ribelle Lara (Neva Leoni), con cui cerca di recuperare un rapporto dopo tanti anni di assenza.

Anticipazioni seconda puntata Il Patriarca con Claudio Amendola

Nella seconda puntata, che andrà in onda il 21 aprile, Nemo dovrà vedersela con dei nemici: il Tigre, boss malavitoso, e il Monterosso. Il primo lo minaccerà di attaccare la sua famiglia, mentre il secondo è un poliziotto che sta cercando di indagare sugli affari. Secondo Monterosso, infatti, Bandera ha ucciso Buscemi. Intanto, Carlo, uno dei figli di Nemo, cercherà di dimostrare al padre di essere in grado di prendere il suo posto.

Dove vedere le repliche, streaming seconda puntata

Tutti gli episodi de Il Patriarca saranno disponibili in streaming e in replica sul portale Mediaset Infinity. Basterà scaricare l’app, gratuitamente. Ma non solo. Le puntate si potranno rivedere anche on demand: basterà accendere la tv, andare sull’app, inserire le credenziali e cercare la scheda della fiction con Claudio Amendola.