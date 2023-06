Antonino Spadaccino è fidanzato? Età e vita privata

Tutto pronto per il classico e imperdibile appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti di oggi, oltre a Silvia Salis, anche Antonino Spadaccino, che si racconterà a cuore aperto. Dalla carriera all’amore.

Cosa sappiamo sulla vita privata di Antonino Spadaccino dopo il coming out

Antonino Spadaccino, vincitore di una delle primissime edizioni di Amici di Maria De Filippi, da tempo ha fatto coming out e ha svelato di essere gay. A Verissimo, qualche tempo fa, ha spiegato: “Vengo da una convivenza di tre anni e mezzo, purtroppo disastrosa. Senza dare troppi dettagli, magari ci si innamora, si idealizza una persona, e a volte non è come sembra. Sono stato molto male, ho avuto il cuore in frantumi, sono stato in analisi e non mi vergogno a dirlo, assolutamente”.

Antonino Spadaccino, quindi, ha dovuto fare i conti con tanti momenti difficili, tra quella storia non andata bene e la malattia della mamma, che soffre di Alzheimer. Ma ha saputo rialzarsi e andare avanti, dritto per la sua strada.

Chi è il fidanzato

Nell’intervista rilasciata a Verissimo, ai microfoni di Silvia Toffanin, Antonino ha raccontato: “Ho sposato il pensiero da cosa nascondeva quella persona a che cosa gli ho dato io. Io ho avuto amore, addirittura per due cuori, quindi sono sicuro di quello che posso fare. Ho trovato il lato positivo della medaglia e adesso ho fatto spazio nel mio cuore, ho ritrovato la bellezza”. E a Silvia Toffanin, su Canale 5, aveva raccontato di aver ritrovato l’amore. O meglio, di essere interessato a un ragazzo ‘già impegnato’. “Dato che non sono un ruba-mariti, non se ne parla. Risolvi la tua vita: se lo farai, nel caso, ne possiamo parlare” – aveva detto. Al momento, però, tutto tace e sui suoi canali social non fa trapelare nulla. Si racconterà ai microfoni di Serena Bortone? Non ci resta che sintonizzarci su Rai 1 a partire dalle 14 per scoprirlo!