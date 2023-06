Silvia Salis e Fausto Brizzi hanno figli? Vita privata

Il regista Fausto Brizzi e la Vicepresidente del Coni Silvia Salis si preparano ad accogliere il loro primo bebè, che sarà un maschietto: la coppia ha annunciato sui social che diventeranno presto genitori. A svelare la lieta novella è stata una foto dell’ecografia su Instagram, accompagnata da un cuore azzurro che lascia intendere il sesso del nascituro. Nelle Stories, poi, un altro scatto: il test di gravidanza positivo e i volti felici dei futuri genitori. Il bambino dovrebbe nascere dopo l’estate (la Salis ha rivelato di essere al quarto mese). Per la dirigente sportiva, 37 anni, sarà il primo figlio, mentre per il regista, 54, il secondo. Brizzi è infatti già padre di Penelope Nina, 7 anni, frutto del suo primo matrimonio con Claudia Zanella, da cui si è separato nel 2018 dopo lo scandalo delle accuse di molestie (da cui Brizzi è uscito assolto in via definitiva).

Come si sono conosciuti Fausto Brizzi e Silvia Salis

Fausto Brizzi e Silvia Salis si sono incontrati per la prima volta a una festa di Natale della Federazione di atletica, come raccontato dalla coppia a Vanity Fair nel 2020. Un colpo di fulmine inaspettato. «Avevo un ruolo di rappresentanza e cercavo di scambiare qualche parola, per ospitalità. Ma lui stava lì, a fissarmi, ammutolito. Finché a un certo punto gli ho detto “ciao eh”, e l’ho mollato come una palo», ha ricordato lei. Poi la prima cena insieme, fino alla proposta di matrimonio.

Le nozze doppie

Fausto Brizzi e Silvia Salis si sono sposati due volte. La prima cerimonia è stata il 14 novembre 2020, in Campidoglio, con rito civile e pochi intimi. La seconda cerimonia è stata nel 2021, alle Maldive, con rito simbolico e tanta emozione. Il 2023, invece, sarà l’anno in cui diventeranno una famiglia allargata. E non potrebbero essere più felici.

La difesa della Salis nei confronti del marito

Silvia Salis ha sempre difeso il suo uomo dalle accuse di molestie che lo hanno coinvolto nel 2017. In un’intervista a Fanpage.it ha dichiarato: «Non ci ho mai creduto perché lo conosco bene e so che non è così». Ha aggiunto: «L’ho conosciuto quando era nella tempesta e mi sono innamorata così com’era in quel momento». Ha sottolineato anche che il suo amore per lui non è stato influenzato da quello che scrivevano i giornali o dicevano le persone: «Non potevo perdere un grande amore per quello che leggevo sui giornali o per quello che pensavano gli altri». Ha concluso: «Lo amo così com’è».