Silvia Salis: chi è, età, carriera, Coni, chi è il marito Fausto Brizzi, figli, foto e Instagram

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti di oggi, pronta a raccontarsi a cuore aperto dalla carriera all’amore anche Silvia Salis. Ma conosciamola meglio, scopriamo tutto su di lei: dalla vita privata ai successi sul lavoro.

Dagli esordi al debutto di Silvia Salis, cosa sappiamo

Silvia Salis è nata a Genova il 17 settembre del 1985 ed è un’ex martellista italiana, vincitrice di dieci titoli tra invernali e assoluti. Il papà Eugenio è stato custode dell’impianto genovese di Villa Gentile e lei ha iniziato a praticare atletica leggera nel 1993, quando aveva 8 anni. Ha provato un po’ tutte le specialità, si è specializzata nel salto in lungo, poi è stata scoperta ai lanci dal tecnico Superina, ex martellista. Con Clarissa Claretti ed Ester Belassini ha formato un trio di atlete italiane, specialiste del martello. E agli italiani allieve 2001 è stata vicecampionessa agli invernali di lanci, vincendo il titolo nazionale di categoria. Silvia Salis, inoltre, ha partecipato ai Mondiali allieve in Ungheria e ha esordito con la Nazionale assoluta agli Europei in Svezia nel 2006.

L’addio all’attività agonistica, il ruolo come dirigente sportivo

Dopo aver collezionato un successo dopo l’altro e tante medaglie, Silvia Salis ha lasciato l’attività agonistica per un infortunio nell’aprile 2016 ed è diventata dirigente della squadra per la quale ha gareggiato, le Fiamme Azzurre. Nel 2016, inoltre, è stata eletta nel consiglio federale della FIDAL e nel 2017 è stata eletta nel consiglio nazionale del Coni. Nel 2021, invece, è stata eletta vicepresidente vicario del Coni.

La storia d’amore con Fausto Brizzi

Silvia Salis il 14 novembre del 2020 ha sposato il regista Fausto Brizzi. La coppia ha devoluto i 20.000 euro ricevuti dalla Regione Liguria per gli spot promozionali per il Festival di Sanremo all’Ospedale Giannina Gaslini e nello stesso anno, insieme all’Acquario di Genova, ha realizzato il passaggio sotterraneo che consentirà ai bambini ricoverati di accedere alla spiaggia. E presto i due diventeranno genitori.

Silvia Salis su Instagram

Silvia Salis ha un profilo Instagram e con l’account @silviasalis vanta oltre 40 mila followers.