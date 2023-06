Antonino Spinalbese e Carolina Stramare sono fidanzati? La foto insieme (poi cancellata)

Una nuova donna potrebbe essere entrata nel cuore di Antonino Spinalbese. In una recente storia Instagram del noto parrucchiere italiano, infatti l’uomo sarebbe comparso insieme a Carolina Stramare, modella appena uscita dal reality Pechino Express. La storia che andrebbe avanti da dopo la fine del Grande Fratello Vip, sarebbe stata confermata dalla stories Instagram – seppur tenuta per pochi minuti – dell’uomo.

Una nuova fidanzata per Antonino Spinalbese

Tutto sembra confermare il nuovo affare di cuore del parrucchiere italiano, che avrebbe aperto le porte a Carolina Stramare. La modella, nella vita dell’uomo, arriverebbe dopo due esperienze importanti: quella con Belen Rodriguez e successivamente con Ginevra Lamborghini, iniziata nella casa del GF VIP ma mai decollata in maniera definitiva. Anzi, più di qualcuno evidenzia come tra Antonino e la Lamborghini, addirittura, le cose non siano mai decollate del tutto.

La stories Instagram che svela la relazione

Antonino Spinalbese avrebbe svelato la relazione attraverso i social, postando una stories Instagram insieme alla Stramare, che è ipotizzabile sia la nuova compagna di vita. Una storia però rimasta pubblica per pochi minuti, considerato come dopo nemmeno un quarto d’ora è stata a sorpresa rimossa. Attorno a questo atteggiamento, le ipotesi plausibili sono due: la prima legata a una foto messa sbadatamente, mentre la seconda legata all’azione degli haters (in questo caso l’azione del gruppo Gintonic, che già aveva attaccato Spinalbese durante il reality show di Canale 5).

Chi è Carolina Stramare?

Come raccontato in precedenza, la modella italiana avrebbe iniziato una storia d’amore con Antonino Spinalbese. La giovane proviene dalla fresca esperienza di Pechino Express, dove ha composto la coppia delle Mediteranee insieme Barbara Prezia. La storia con il parrucchiere, però, non sarebbe la prima love story con vip per la ragazza. Seppur non confermate, nel suo passato ci sarebbero state relazioni anche con l’imprenditore Alessio Falsone, Eros Ramazzotti, Christian Maldini e Matteo Bocelli.