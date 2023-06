Quanto guadagna il vincitore dell’Isola dei Famosi 2023? Cachet dei concorrenti e di Ilary Blasi

Si va verso il finale dell’Isola dei Famosi 2023, con i telespettatori che s’interrogano su quanto guadagnerà il vincitore del noto reality show di Canale 5. Le cifre, come avevamo già provato a ipotizzare in passato, si aggirano intorno ai 100 mila euro. Una cifra che però, per le regole del gioco, non entrerà tutta nelle tasche del concorrente che si aggiudicherà la XVII edizione del programma.

Come funziona il montepremi dell’Isola dei Famosi?

Chi si aggiudicherà la 17esima edizione del reality show, porterà in Italia una cifra di 100 mila euro. Di questi soldi, solo 50% porterà a casa. L’altra metà, infatti, dovrà essere devoluta in beneficenza. Questo gesto di solidarietà, da quello che sappiamo, è dettato proprio da un regolamento del programma sottoscritto da tutti i concorrenti in gara. Sulla destinazione dei soldi da dare in beneficenza, dovrebbe poter essere lo stesso vincitore a segnalare l’associazione o la ONLUS a cui devolvere la cifra, che come sappiamo sarà pari a 50 mila euro.

Quanto guadagna chi non vince?

Come ogni programma televisivo, anche chi non vince riceverà un pagamento per la presenza al reality. Infatti, gli ingaggi dei singoli concorrenti variano dai 1.000 ai 10 mila euro a settimana. Maggiore è la fama del concorrente in questione, maggiore sarà il suo cachet settimanale. Inoltre, più riuscirà a rimanere settimanalmente sull’isola honduregna, maggiore sarà il suo guadagno con l’esperienza de L’Isola dei Famosi 2023.

Il cachet di Ilary Blasi

Per la conduzione del programma, Ilary Blasi percepisce una cifra vicina ai 50 mila euro a puntata. Una cifra che, secondo le nostre ricerche, sarebbe orientativamente vicina al compenso settimanale che la conduttrice italiana percepiva anche l’anno scorso per lo stesso programma. Anche se molti soldi, rimane ancora lontano dalle cifre percepite da Alessia Marcuzzi per la conduzione dello stesso programma: infatti, la Marcuzzi firmò un contratto che le faceva percepire almeno 90 mila euro a puntata.