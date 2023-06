Finale Isola dei Famosi 2023 stasera in tv: anticipazioni, ospiti e televoto

Dopo tre mesi di avventure, sfide, emozioni e colpi di scena, l’Isola dei Famosi 2023 è pronta a incoronare il suo vincitore o la sua vincitrice. Stasera, lunedì 19 giugno, andrà in onda su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity l’ultima puntata del reality show condotto da Ilary Blasi, con la partecipazione di Enrico Papi, Vladimir Luxuria in studio e Alvin, in collegamento dall’Honduras. Chi si aggiudicherà il montepremi di 100 mila euro e il titolo di re o regina dell’isola? Scopriamolo insieme.

Chi sono i sei finalisti dell’Isola dei Famosi 2023

Sono sei i naufraghi rimasti a contendersi la vittoria finale: Pamela Camassa, Andrea Lo Cicero, Marco Mazzoli, Cristina Scuccia, Luca Vetrone e Alessandra Drusian. Tra loro, però, solo cinque sono al momento consapevoli di essere ancora in gara. Infatti, Alessandra Drusian si trova da sola sull’Ultima Spaggia, dopo aver battuto Nathaly Caldonazzo nell’omonima sfida. Gli altri concorrenti credono che sia stata eliminata e invece dovranno affrontarla in una sorpresa finale.

Il primo verdetto, le prove e i televoti flash

La puntata si aprirà con il primo verdetto del televoto lanciato da Ilary Blasi la scorsa settimana. Tra Cristina Scuccia e Luca Vetrone, infatti, solo uno potrà proseguire il suo percorso sull’isola. I telespettatori potranno esprimere il loro voto tramite l’app di Mediaset Infinity, il sito ufficiale dell’Isola dei Famosi, smart tv o SMS. Secondo i sondaggi online, Cristina Scuccia sarebbe favorita rispetto a Luca Vetrone. Dopo questo primo verdetto, i naufraghi rimasti in gara dovranno affrontare una serie di prove fisiche e mentali che metteranno alla prova le loro capacità e la loro resistenza. Inoltre, ci saranno altri televoti flash che elimineranno progressivamente i concorrenti fino a decretare il vincitore o la vincitrice dell’Isola dei Famosi 2023. Chi riuscirà a superare tutte le difficoltà e a conquistare il favore del pubblico?

Le sorprese per i finalisti

La finale dell’Isola dei Famosi 2023 non sarà solo fatta di tensione e competizione, ma anche di emozione e commozione: i finalisti riceveranno delle visite speciali dai loro cari, che li raggiungeranno direttamente in Honduras per abbracciarli e sostenerli. Si vocifera che ci sbarcheranno anche degli ospiti noti al grande pubblico.

Chi vincerà l’Isola dei Famosi 2023?

Tra i sei finalisti dell’Isola dei Famosi 2023, chi ha più possibilità di trionfare? Secondo i pronostici online, il favorito sarebbe Marco Mazzoli, conduttore radiofonico e leader degli Zoo di 105. Tuttavia, anche Cristina Scuccia potrebbe avere delle buone chance di vincere, se riuscirà a superare il primo televoto contro Luca Vetrone. L’ex suora ha infatti dimostrato di essere una naufraga forte e determinata, capace di non cadere nelle provocazioni e di mantenere il suo spirito positivo. Tra gli altri concorrenti, Pamela Camassa è la prima finalista, essendosi aggiudicata la prova leader nella scorsa puntata. Andrea Lo Cicero è l’ex rugbista che ha saputo farsi apprezzare per la sua lealtà e il suo fair play. Alessandra Drusian è la cantante dei Jalisse che ha lottato fino alla fine per restare in gioco, anche senza il suo marito Fabio Ricci, eliminato a inizio giugno. Luca Vetrone è il modello e influencer che ha conquistato il pubblico con il suo fascino e la sua simpatia.

Non ci resta che seguire la puntata finale dell’Isola dei Famosi 2023 per scoprire chi sarà il vincitore o la vincitrice di questa edizione ricca di colpi di scena. Appuntamento a stasera, lunedì 19 giugno, alle 21:45 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity. Non perdetevela!