Chi vince l’Isola dei Famosi 2023? Sondaggi, pronostici e quote scommesse per la finale del 19 giugno

Manca davvero pochissimo alla finale dell’Isola dei Famosi 2023, il reality tutto all’insegna dell’avventura che da settimane, ormai, sta appassionando migliaia e migliaia di telespettatori. Tra natura che domina e sovrasta ogni cosa, prove difficili, cibo che scarseggia, polemiche, fraintendimenti e grandi emozioni. I protagonisti hanno deciso di abbandonare ogni lusso, di lasciare la vita ‘comoda’ in Italia e di mettersi in gioco, senza filtri. Ma solo uno di loro trionferà: chi sarà entrato di più nel cuore degli italiani? E cosa succederà nella puntata di lunedì 19 giugno?

Marco Mazzoli vincerà l’Isola dei Famosi 2023?

Quasi tutti i bookmakers e gli scommettitori non sembrano avere dubbi: Marco Mazzoli, conduttore radiofonico che ha iniziato l’avventura con il collega e l’amico di sempre Paolo Noise, potrebbe vincere questa edizione dell’Isola dei Famosi. Sarà davvero così? Lui, con la sua determinazione e la sua ironia, è entrato nelle case degli italiani, tra non poche polemiche e discussioni: avrà conquistato tutti? Non ci resta che seguire la finale del 19 giugno per capire cosa accadrà.

Tutte le quote scommesse per la finale dell’Isola dei Famosi 2023

In attesa di capire cosa succederà, ecco, intanto, tutte le quote scommesse. Iniziamo con i bookmakers di Eurobet, che hanno svelato i loro pronostici con le relative quote:

Marco Mazzoli con una quota di 1.25

Pamela Camassa a 4.50

Cristina Scuccia con una quota di 5.00

Alessandra Drusian a 6.00

Andrea Lo Cicero a 7.00

Nella sezione altri, in cui quindi viene inserito Luca Vetrone, la quota è di 7.50.

Pronostici Snai e Goldebet quote scommesse

Ecco, invece, i pronostici Snai e Goldebet:

Marco Mazzoli (Snai 1.45, Goldebet 1.50)

Cristina Scuccia (Snai 5.00, Goldebet 4.50)

Pamela Camassa (Snai 7.50, Goldebet 6.00)

Alessandra Drusian (Snai 10.00, Goldebet 11.00).

Chi è il naufrago preferito, chi verrà eliminato

Tutti, quindi, sembrano vedere Marco Mazzoli sul podio. Lui, infatti, sembrerebbe essere il concorrente preferito, per molti il vincitore di questa edizione. Sarà davvero così? Stando ai primissimi sondaggi, invece, a rischio sembrerebbe esserci Andrea Lo Cicero, che sull’isola si è creato non pochi nemici. Sarà uno dei primi a lasciare la Playa nel corso della finale? Restano le domande e i dubbi, con una certezza: in Honduras tutto può cambiare.