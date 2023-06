Televoto Isola dei Famosi 2023, chi viene eliminato tra Cristina Scuccia e Luca Vetrone? Sondaggi, percentuali e anticipazioni finale 19 giugno 2023

Dopo l’eliminazione di tanti naufraghi, a ‘colpi’ di televoti flash, il momento tanto atteso dai telespettatori è arrivato. Il conto alla rovescia si può attivare perché tra pochissime ore, in diretta su Canale 5, andrà in onda la finalissima dell’Isola dei Famosi, di quel reality che da settimane, ormai, ha appassionato il pubblico. Tra continue discussioni, lotta per la sopravvivenza, prove difficili e grandi emozioni. Chi trionferà e prenderà il posto di Nicolas Vaporidis, che ha vinto la scorsa edizione? E cosa succederà nel corso della puntata, che vedrà alla conduzione ancora una volta Ilary Blasi? Tra sfide e racconti, la padrona di casa è già pronta a entrare nelle case degli italiani. Che per un po’ ‘sbarcheranno’ con l’immaginazione in Honduras.

Luca Vetrone e Cristina Scuccia al televoto all’Isola dei Famosi 2023

Dopo l’eliminazione, forse inaspettata, di Helena Prestes e Nathaly Caldonazzo, due naufraghi sono finiti dritti al televoto. Entrambi finalisti, ora si giocano il tutto per tutto. Stiamo parlando del giovane Luca Vetrone, ex tentatore di Temptation Island, e di Cristina Scuccia, l’ex suora diventata famosa dopo aver vinto The Voice nel 2014. Chi di loro proseguirà il viaggio? E chi, invece, dovrà tornare in Italia proprio nel corso della finalissima?

Chi viene eliminato, chi resta in finale

Stando ai primissimi sondaggi pubblicati, come sempre, sul sito Isola dei Famosi Forum Free, i telespettatori sembrerebbero essere intenzionati a salvare Luca Vetrone con oltre il 57% di preferenze. A rischio, seppur di poco, sembrerebbe esserci l’ex suora di The Voice. Sarà lei, che sull’isola si è lasciata andare e si è confidata, a dover abbandonare il gioco? Non ci resta che seguire la puntata per scoprire cosa accadrà!

Anticipazioni Finale, chi vincerà l’Isola dei Famosi 2023

Tutto pronto, o quasi, per la finale dell’Isola dei Famosi. Tra un televoto e l’altro, nella puntata del 19 giugno verrà decretato il vincitore di questa edizione. Chi vincerà? Stando ai primi sondaggi, i preferiti sembrerebbero essere Marco Mazzoli e Pamela Camassa: uno dei due tornerà in Italia da ‘campione’? La decisione, come sempre, spetta al pubblico, quindi non ci resta che pazientare un po’ per capire che piega prenderà la puntata. Tra sorprese, ospiti e colpi di scena. Perché lì, in Honduras, tutto può cambiare. E da un momento all’altro!