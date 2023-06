Isola dei Famosi 2023, anticipazioni finale 19 giugno: chi sono i finalisti, televoto, ospiti ed eliminati di stasera

Sembrava così lontana, ma ora la finale dell’Isola dei Famosi è arrivata. E questa volta sul serio. Tutti i fan del reality show, all’insegna dell’avventura, possono tirare un sospiro di sollievo perché tra poche ore, in diretta su Canale 5, andrà in onda l’ultimo e imperdibile appuntamento. Che vedrà alla conduzione, ovviamente, la padrona di casa Ilary Blasi. Tra prove continue, sfide, ricompense, cibo che scarseggia e grandi emozioni, i naufraghi di questa edizione si sono messi a nudo e si sono fatti conoscere. Senza filtri. Ma solo uno di loro riuscirà ad arrivare fino alla fine e a tornare in Italia da campione.

Cristina Scuccia e Luca Vetrone al televoto, chi verrà eliminato stasera

Dopo l’eliminazione, forse inaspettata, ma sicuramente improvvisa, di Helena Prestes e Nathaly Caldonazzo, che per molti sono state le ‘protagoniste’ di questa edizione, due naufraghi sono finiti dritti al televoto. Entrambi finalisti, ora si giocano il tutto per tutto. Stiamo parlando del giovane Luca Vetrone, ex tentatore di Temptation Island, e di Cristina Scuccia, l’ex suora diventata famosa dopo aver vinto The Voice nel 2014. Chi di loro proseguirà il viaggio? E chi, invece, dovrà tornare in Italia proprio nel corso della finalissima?

Quello che è certo è che nel corso della serata Ilary Blasi, in collegamento dall’Italia, aprirà diversi televoti flash. Con una costante: sarà il pubblico da casa a decidere e a decretare il vincitore.

Vincerà Marco Mazzoli?

Dopo le eliminazioni a catena della semifinale, ben sei concorrenti sono arrivati fino alla fine: Marco Mazzoli, Cristina Scuccia, Alessandra dei Jalisse, Luca Vetrone e Pamela Camassa e Andrea Lo Cicero. E tra di loro si nasconde il vincitore. I bookmakers sembrano non avere dubbi e per molti il vincitore è lo speaker radiofonico Mazzoli. Ma sarà davvero così?

Ospiti e anticipazioni finale 19 giugno 2023

Quella di stasera, quindi, sarà l’ultima e imperdibile puntata. Tra televoti flash, grandi prove e sfide. Tutto, ovviamente, ruoterà attorno ai protagonisti, personaggi del mondo dello spettacolo che hanno deciso di abbandonare ogni lusso per mettersi in gioco. Chi avrà convinto di più il pubblico? Non mancheranno, come sempre, scontri, emozioni e grandi sorprese. Non ci resta, dunque, che seguire la puntata di stasera, a partire dalle 21.30 circa, per capire cosa accadrà. Lì dove ‘cambiamento’ resta la parola d’ordine.