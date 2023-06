Montepremi Isola dei Famosi 2023: quanto guadagna il vincitore

L’Isola dei Famosi 2023 è uno dei reality show più seguiti e amati dal pubblico italiano. La trasmissione, condotta da Ilary Blasi, ha visto sbarcare in Honduras 16 naufraghi vip, pronti a sfidarsi tra prove, nomination e televoti. Ma chi sarà il vincitore di questa edizione? E soprattutto, quanto porterà a casa come montepremi? Scopriamolo insieme!

Quanto guadagna il vincitore dell’Isola dei Famosi 2023

Chi vincerà l’edizione 2023 dell’Isola dei Famosi potrà contare su un bel gruzzolo: 100.000 euro. Ma non tutti andranno nelle sue tasche, solo la metà (cioè 50mila). L’altra metà sarà destinata ad un’associazione di beneficenza a sua scelta. Questo è un cambiamento introdotto dalla produzione per dare un senso solidale al programma e coinvolgere i telespettatori sulle questioni umanitarie.

Lo stipendio di Ilary Blasi

Sono in tanti a chiedersi quanto percepisca Ilary Blasi per condurre l’Isola dei Famosi 2023, il reality show che tiene incollati al televisore milioni di spettatori. La risposta potrebbe sorprendervi: secondo alcune indiscrezioni, la bionda conduttrice porterebbe a casa circa 50.000 euro a puntata, lo stesso cachet dell’anno scorso. Una cifra non da poco, ma inferiore ai 90.000 euro che Alessia Marcuzzi avrebbe ricevuto nelle precedenti edizioni del programma. Ilary Blasi, però, non ha nulla da invidiare alla sua collega: con il suo stile ironico e spigliato, ha saputo conquistare il pubblico e gestire con professionalità e simpatia le dinamiche tra i naufraghi e gli opinionisti.

Quanto guadagnano i naufraghi

L’Isola dei Famosi 2023 non è solo un’avventura, ma anche un’occasione per guadagnare. I concorrenti in gara in Honduras, infatti, ricevono un compenso che dipende dalla loro notorietà. I cachet possono andare dai 5.000 ai 10.000 euro a settimana, a seconda della celebrità del naufrago e della sua richiesta sul mercato. Un ruolo fondamentale è svolto anche dall’agente che deve saper trattare con la produzione un contratto vantaggioso per il suo assistito. Chi dei finalisti riuscirà a portare a casa il lauto montepremi? Lo scopriremo lunedì 19 giugno 2023 nella finale dell’Isola dei Famosi 2023!