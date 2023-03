Antonio ‘Bubu’ di Masterchef 12, chi è il finalista: età, di dov’è, foto e Instagram

Antonio ‘ Bubu’ Gargiulo, da tutti chiamato Bubu, è uno dei quattro concorrenti di Masterchef che sono approdati alla serata finale: 19 anni, l’aspirante chef è nato a Vico Equense, proprio come Antonino Cannavacciuolo.

La dodicesima edizione di Masterchef Italia è ormai giunta alle battute conclusive: giovedì 2 marzo andrà in onda la serata finale che decreterà il vincitore del talent show culinario più amato del nostro Paese. Tra i quattro concorrenti che, nella puntata andata in onda ieri (giovedì 23 febbraio, ndr), si sono guadagnati l’accesso alla serata finale e quindi di aggiudicarsi il titolo di dodicesimo Masterchef italiano, c’è anche un napoletano: si tratta di Bubu, il 19enne Antonio Gargiulo, nato a Vico Equense, proprio come chef Antonino Cannavacciuolo, tra i giudici del programma.

Bubu, come detto, ha 19 anni ed è il concorrente più giovane di questa edizione di Masterchef: è nato a Vico Equense ma vive da anni in Sardegna. Il giovane aspirante chef non ha però dimenticato le sue origini e, nel corso del programma, ha proposto spesso piatti realizzati con ingredienti tipici della cucina partenopea, oppure ispirati alla tradizione gastronomica campana.

Il 19enne partenopeo – trapiantato a Cagliari – ha mostrato sin da subito una buona tecnica in cucina, così come una buona estetica nella presentazione dei piatti; spesso e volentieri è stato tra i migliori delle prove a cui gli aspiranti chef sono stati sottoposti dai tre giudici. La volontà di Bubu di fare lo chef è tale che, proprio nel corso del programma, ha annunciato di aver abbandonato gli studi universitari per dedicarsi anima e corpo alla cucina.

Su Instagram, possiamo trovare il giovane cuoco al seguente profilo: @bubugargiulo_masterchef12. Il profilo è comparso online in concomitanza al suo ingresso nella cucina di Masterchef 12, con l’account che probabilmente è gestito dal reparto di comunicazione del programma.