Antonio Monda: chi è, età, carriera, libri, chi è la moglie, figli, vita privata, New York, biografia, Instagram

Tra gli ospiti di oggi, oltre a Giancarlo Magalli che parlerà del periodo buio della malattia e Mirko Casadei, che con la sua Orchestra ricorderà il papà e re del liscio Raoul a due anni dalla scomparsa, anche Antonio Monda, lo scrittore ora in libreria con il suo ultimo romanzo noir ambientato a New York, dal titolo 'Il numero è nulla'.

Dagli esordi al debutto dello scrittore Antonio Monda

Antonio Monda è nato a Velletri il 19 ottobre del 1962 ed è un noto scrittore e docente italiano, che insegna presso il Film and Television Department della New York University e che collabora con varie testate giornalistiche, come Repubblica, La Stampa, Vogue, Rai News. Ha scritto anche su Il Mattino e ha vissuto i primi anni della propria vita a Cisterna di Latina, dove il padre Dante era sindaco democristiano. Poi si è trasferito a Roma: è qui che ha iniziato a studiare e a muovere i primi passi della sua brillante carriera, tra numerosi romanzi e saggi. Ha curato diverse mostre, ha fondato un festival letterario e nel 2015 è stato nominato direttore artistico della Festa del Cinema di Roma. Insomma, un successo dopo l’altro, un italiano all’estero stimato e apprezzato.

I successi negli Stati Uniti

Lo scrittore ha avuto tantissimo successo negli Stati Uniti, dove ha lavorato per cinque anni come super. Poi ha conseguito una laurea a New York e il New York Times lo ha definito il ‘più vitale, se non l’ultimo salotto culturale di New York’. Lo stesso giornale gli ha dedicato due lunghi ritratti e nel 2014 lo ha definito ‘un istituto di cultura in una sola persona’.

I suoi libri

Tra le sue opere ricordiamo:

La magnifica iluione

Assoluzione

Hanno preferito le tenebre. Dodici storie del male

Lontano dai sogni

L’America non esiste

Il paradiso dei lettori innamorati

Nella città nuda

La casa sulla roccia

Io sono il fuoco

Nel territorio del diavolo

Il principe del mondo.

Chi è la moglie Jacqueline Graves, figli

Antonio Monda è sposato con Jacqueline Graves e i due sono sempre più innamorati e complici. La coppia ha tre figli, Ignazio, Caterina e Marilù (che ha scritto la saga fantasy L’eredità dell’ombra nel 2012). Antonio Monda e la moglie si sono conosciuti a New York nel 1985 e da quel momento non si sono mai più lasciati.

Antonio Monda su Instagram

Antonio Monda ha un profilo Instagram e con l’account @antoniomondaofficial vanta oltre 7.000 followers.