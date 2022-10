Antonio Pappano, chi è il direttore d’orchestra: età, carriera, chi è la moglie, vita privata e Instagram

Ci siamo, è tutto pronto per un’altra, imperdibile puntata di Oggi è un altro giorno! Come sempre Serena Bortone, su Rai 1 a partire dalle 14, è pronta a relegare agli affezionati telespettatori un momento di gioia e relax. Numerosi gli ospiti che si avvicenderanno in studio, tra di loro anche il musicista Antonio Pappano, conosciamolo meglio!

Leggi anche: Oggi è un altro giorno, Serena Bortone torna in tv: ecco quando

Antonio Pappano: la biografia

Antonio Pappano è nato ad Epping, un paese della contea dell’Essex, il 30 dicembre del 1959. Comunemente Pappano preferisce farsi chiamare Tony ed è un direttore d’orchestra britannico con cittadinanza italiana. I suoi genitori sono italiani, di Castelfranco in Miscano, ma emigrati poi a Londra come inservienti di un ristorante.

La passione per la musica sboccia in Antonio fin dalla tenera età grazie all’aiuto del padre, appassionato di musica operistica italiana che per diletto suonava il pianoforte. Nel 1973 si trasferisce con la famiglia negli Stati Uniti dove prosegue gli studi di pianoforte con Norma Verrilli, quelli di composizione con Arnold Franchetto e quelli di direzione di orchestra con Gustav Meier.

Carriera

Antonio inizia a lavorare come assistente di alcuni direttori dell’Opera di Chicago e nel 1981 inizia a collaborare con la New York City Opera. Direttore più giovane delle orchestre della Royal Opera House di Londra, Pappano nel 1990 ha diretto sia la Royal Opera sia la Royal Ballet. Una sfavillante carriera professionale quella di Antonio Pappano che può vantare davvero numerosi incarichi come, ad esempio, la direzione della Royal Opera House, Convent Garden.

Pappano nel 1994 arriva anche in Italia, al teatro alla Scala di Milano dove dirige due concerti sinfonici. Il 30 marzo del 2021 è stato invece reso noto che Pappano direttore principale designato delle London Symphony Orchestra a partire dal settembre 2023 e poi direttore principale nel settembre 2024.

Vita privata

Per quel che riguarda la vita privata, Pappano è legato alla pianista americana Pamela Bullock. I due si sono sposti nel 1993 e non hanno figli.

Instagram

Antonio Pappano ha un account Instagram (maestro_pappano) che, tuttavia, utilizza poco. Pappano è seguito da oltre 6mila persone.