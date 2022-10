Apollinaire Manfredi de il Collegio 7: chi è, età, di dov’è, l’adozione, la danza, Instagram

Ci siamo, la settima edizione del Collegio più noto d’Italia sta per prendere il via! Anche quest’anno le novità non mancheranno, basta pensare che — per la prima volta nella storia del programma — i giovani protagonisti saranno catapultati in un’altra epoca, ovvero nel 1958. I ragazzi saranno pronti per vivere quest’emozionante ed avvincente avventura? Tra di loro ci sarà anche Apollinaire Manfredi, conosciamolo meglio!

Chi è Apollinaire Manfredi de Il Collegio 7

Personalità solare ed esuberante quella del 15enne Apollinaire Manfredi, in arte ‘Apo’. Il ragazzo è originario della Repubblica Democratica del Congo ma vive a Palagiano, un paese della provincia di Taranto, in Puglia. ‘Stare fermo sul banco è impossibile, io devo ballare’, esordisce Apollinaire nel proprio video di presentazione. Quest’ultima affermazione non lascia dubbi su quale sia una delle sue più grandi passioni.

L’amore per la danza

Va da sé che una delle maggiori passioni di Apollinaire sia la danza. Un irrefrenabile desiderio di ballare appena parte la musica, un amore a prima vista il suo, che racchiude il sogno di diventare un ballerino. ‘Quando io ho provato per la prima volta il ballo è stato come un colpo di fulmine, come l’amore’, racconta il ragazzo che aggiunge: ‘Ma che, devo giocare a calcio? Devo diventare Cristiano Ronaldo? Qui devo diventare ballerino’.

L’adozione

Un carattere birichino quello di Apollinaire, come confermato dagli stessi genitori che lo adottarono subito dopo essersi sposati. ‘Al primo incontro è stato molto particolare’, dichiara il padre. ‘Lo aveva la suora in mano e lui mi voleva lanciare un sasso’, racconta ancora affettuosamente. Insomma, un caratterino niente male quello del giovane Apollinaire, sicuramente pronto a sfoderare nel collegio i suoi passi migliori!

Instagram

Apollinaire è già molto seguito sui social. Il suo account vanta infatti la bellezza di 15,4 mila follower!